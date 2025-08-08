La última beta de macOS 26 Tahoe añade un nuevo y espectacular salvapantallas

Estamos a tan solo un mes del lanzamiento de macOS 26 Tahoe, y Apple ha empezado a pisar el acelerador con esta nueva versión del sistema operativo. La última beta, lanzada el martes para desarrolladores, ha dejado al descubierto una pequeña sorpresa que no esperábamos, pero que muchos van a agradecer.

No se trata de una nueva app ni de una función revolucionaria, pero sí de algo que veremos a diario. Con la beta 5 de macOS 26, Apple ha añadido un nuevo salvapantallas que ya se puede seleccionar desde los Ajustes del sistema. Un detalle que suma en experiencia.

Así es el nuevo salvapantallas que llegará en macOS 26 Tahoe

Apple presentó el fondo de pantalla "Tahoe" durante la WWDC de junio, pero con la beta 5 de macOS 26 ahora también tiene salvapantallas animado. Inspirado en los paisajes de South Lake Tahoe, el fondo llega en versiones clara y oscura, y ahora se mueve en la pantalla de bloqueo del Mac.

Al activar Tahoe como fondo y salvapantallas, el sistema mostrará una versión animada que cambia según el modo claro u oscuro del sistema. Y si no tienes instalada la beta, no pasa nada: desde Macworld han extraído los archivos para que puedas ver cómo luce sin tocar nada.

Versión clara del nuevo salvapantallas MacWorld

Versión oscura del salvapantallas MacWorld

El nuevo salvapantallas se suma a otras novedades visuales que llegarán con macOS Tahoe, como los cuatro temas de Lake Tahoe basados en grabaciones reales. Una colección pensada para darle un aire más natural y dinámico al Mac, con el sello visual tan característico de Apple.

macOS 26 es una actualización importante. Al igual que iOS 26, estrena la interfaz Liquid Glass con más transparencias y reflejos, amplía las funciones de Apple Intelligence e integra mejor el Mac con el iPhone y el iPad gracias a funciones como Live Activities o la app Diario. Estará disponible este otoño.