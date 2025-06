Vinod Khosla, empresario y capitalista de riesgo, quiere expulsar a los humanos del trabajo: "Cuando la IA sustituya los trabajos enteros veremos la verdadera mejora"

Cada vez crece más la preocupación de la gente corriente por las consecuencias que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. La automatización de determinados procesos en los trabajos como busca Amazon o la capacidad creativa que la IA puede alcanzar son una amenaza difícil de calibrar con exactitud, pero existente.

Frente a quienes defienden una adaptación del tejido profesional y un trabajo conjunto de inteligencia artificial y humanos como Jensen Huang se levantan voces que niegan que esa sea una auténtica revolución, y solo considerarán un avance notable de la inteligencia artificial en el momento en que ésta sea capaz de llevar a cabo por sí sola toda una tarea, sin necesidad de personas.

El éxito laboral de la IA será relegar al 100% el trabajo humano

Esa es la línea de pensamiento que ha mostrado el empresario e inversor capitalista indio-estadounidense Vinod Khosla, para quien el verdadero y radical cambio llegará cuando un ente no humano haga todo el trabajo. Así lo reconoció en el podcast de tecnología, innovación y negocios Divot que dirige Derek Andersen.

Khosla, quien hizo su fortuna con inversiones en el mundo tecnológico, redes y software, entiende que, en el momento actual de progreso de la inteligencia artificial, la mejora en materia de productividad se queda muy por debajo de lo que se consideraría un cambio radical: “Las implicaciones para la productividad son enormes, pero al sustituir el trabajo de estos humanos, en lugar de ayudarlos a realizarlo, se observa una mejora del cien por cien en la productividad”, sentenció el empresario.

Para Vinod Khosla, el hecho de que hoy en día el enfoque que se está dando a los avances en este campo sea desde una perspectiva de lograr meros ayudantes, o como él los llama, “copilotos”, hace que se pierda un potencial que a su juicio sería el verdadero golpe sobre la mesa a la hora de que modelos artificiales se encargaran de toda la carga de trabajo.

Para el inversor capitalista de riesgo, lo que frena precisamente ese avance más rápido es la propia contención humana, puesto que no deja de ser nuestra mano la que está detrás de la evolución de la inteligencia artificial y por el momento la etapa de evolución no ha podido (o querido, a ojos de Khosla) llegar tan lejos como él espera: “Creo que existen enfoques mucho más interesantes y radicales, pero esto no funciona muy bien porque los humanos los usan en el desarrollo de software con tecnologías como Cursor. Se observan mejoras de productividad, pero son del 20%, no del 200% ni del 500%”.

Si los humanos están limitando la velocidad de evolución de la inteligencia artificial como medida de protección propia o si se trata de calibrar consecuencias antes de tener que lamentar situaciones futuras es algo que queda a interpretación personal y la visión de Khosla es la de quien asume un potencial que hasta que no sea fehaciente no supondrá ese cambio radical del que tanto se habla de la mano de la IA.