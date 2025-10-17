A la Wikipedia se le escapa el tráfico de humanos y todo apunta a un culpable: la IA

Si una web no la lee un humano, ¿quién la lee? La respuesta, por lo menos según la Fundación Wikimedia, responsable de Wikipedia, son bots de plataformas de inteligencia artificial. La fundación ha dado la voz de alarma al comprobar la caída del tráfico de humanos debido a que cada vez más personas usan asistentes de IA como ChatGPT para buscar información.

El problema de Wikipedia es doble, porque no solo pierde tráfico de personas reales, es que además aumenta el tráfico de los bots que estas empresas de inteligencia artificial genera al buscar e indexar todas las páginas que ofrece la famosa web.

Según la Fundación Wikimedia este aumento de robots que escanean la Wikipedia es un grave riesgo para Wikipedia, ya que cada vez habrá menos humanos dispuestos a escribir y comprobar la veracidad de cada página de la famosa Wiki.

"Con menos visitas a Wikipedia, menos voluntarios podrán desarrollar y enriquecer el contenido, y menos donantes individuales podrán apoyar esta labor", asegura Marshall Miller, director de producto de la Fundación Wikimedia, según informa 404 Media.

Cabe reseñar que una de las principales fuentes de conocimiento de los asistentes de inteligencia artificial es Wikipedia, una web totalmente gratuita, sin publicidad y que se mantiene gracias a las donaciones de empresas e individuos.

Según responsable de Wikimedia, durante 2025 se ha notado un importante aumento de tráfico que proviene desde Brasil, posiblemente bots. Tras algunos cambios en sus sistemas de detección de bots, el tráfico de personas reales ha caído en un 8% comparado con el año anterior.

"Cuando nuestros ingenieros y analistas investigaron los datos, descubrieron un nuevo patrón de comportamiento de los bots, diseñados para parecer humanos", comentó Miller en un email a 404 Media.

Las estadísticas de Wikipedia son enormes y vitales para la web

Wikipedia es una de las webs más populares y más visitadas de todo el mundo. Esta wiki, cuya misión es concentrar en un solo sitio todo el conocimiento humano con una revisión de humanos para humanos, cuenta con cientos de millones de páginas vistas todos los meses.

Según datos de Similarweb, Wikipedia se encuentra en el duodécimo puesto de páginas más vistas de España y la novena a nivel mundial. Es muy llamativo que, según la misma página de estadísticas, ChatGPT ya es la quinta página más visitada en todo el mundo.

Según los datos de la propia Wikipedia, su versión en inglés, la más popular, cuenta con más de 7 millones de artículos, más de 64 millones de páginas creadas y 24.000 millones de páginas vistas durante 2024. Le sigue la edición en cebuano (idioma hablado en Filipinas) con 6 millones de artículos y la versión alemana con 3 millones.