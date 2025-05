Tu PC con Windows 11 te avisará si hay alguien mirando la pantalla sin que lo sepas

Microsoft podría añadir a Windows 11 una función de privacidad capaz de detectar si alguien espía tu pantalla de forma presencial, por ejemplo, en una cafetería. La función se llamaría 'Onlooker Detection' y te avisaría cuando una mirada ajena se pose sobre tu contenido, algo especialmente útil cuando trabajas en lugares públicos.

La novedad fue revelada por el usuario de X PhantomOfEarth, un filtrador de Windows que previamente ya ha dado a conocer novedades que finalmente se incorporaron al sistema operativo. Por ello ni es oficial, ni siquiera Microsoft ha hablado de ella. Según los detalles disponibles, la herramienta utilizará sensores especiales para identificar presencias humanas cercanas y actuar en consecuencia: podrá atenuar automáticamente la pantalla o mostrar una notificación para alertarte.

La tecnología detrás de Onlooker Detection se basa en sensores de presencia. Estos ya se utilizan en algunos dispositivos modernos para funciones como apagar la pantalla cuando el usuario se aleja o activarla automáticamente al regresar. En este caso, se iría un paso más allá, utilizando esa misma capacidad para proteger la información que aparece en pantalla ante miradas indiscretas.