YouTube añade un límite diario para Shorts: si te pasas de tiempo, saltará la alarma

YouTube ayudará a quienes no pueden dejar de deslizar Shorts. Tal y como se descubrió en su código el pasado abril, la plataforma ha incorporado un nuevo temporizador que permite establecer un límite diario de uso para su feed de vídeos cortos, una de las secciones más adictivas de la aplicación. El objetivo es ofrecer a los usuarios una herramienta para controlar su tiempo en pantalla y combatir el scroll infinito, el hábito de consumir contenido sin pausa ni propósito.

La función no bloquea por completo el acceso, pero sí introduce una ventana emergente que “pausa” el feed una vez alcanzado el tiempo configurado. Desde ese momento, el usuario recibe un recordatorio de que ha llegado al límite diario, aunque puede ignorarlo y seguir viendo vídeos si así lo desea. Por ahora, se trata más de una ayuda visual que de una restricción estricta, al menos hasta que YouTube active los controles parentales más avanzados que ha prometido.

Más cercano a la autorregulación que al control

El nuevo temporizador forma parte del conjunto de funciones de “bienestar digital” que YouTube lleva años desarrollando, como los recordatorios para irse a dormir. En este caso, la novedad se centra en los Shorts, un formato que se inspiró en TikTok, aunque ya hay más personas viendo Shorts que Tiktoks. Por ello, los Shorts se ha convertido en el último motor de crecimiento de la plataforma, pero también en uno de los mayores responsables de su consumo compulsivo.

Al activar la opción desde los ajustes, el usuario puede elegir cuánto tiempo quiere dedicar cada día a Shorts. Una vez superado ese límite, salta una ventana emergente que avisa al usuario. No obstante, la aplicación sigue permitiendo reproducir vídeos individuales, lo que demuestra que, por ahora, YouTube busca fomentar la autorregulación más que imponer restricciones.

Por otro lado, según indica TechCrunch, la compañía ha confirmado que más adelante incorporará límites inamovibles para cuentas supervisadas o infantiles. De este modo, los padres y tutores puedan fijar un tiempo máximo que los menores no puedan saltarse. Esta actualización llegará en los próximos meses, según ha explicado el equipo de desarrollo, y formará parte del mismo apartado de “bienestar digital” dentro de la app.

La función comenzó a desplegarse hoy, 22 de octubre, para todos los usuarios móviles y se irá extendiendo de forma progresiva. De esta manera, YouTube se une a otras plataformas como TikTok o Instagram, que ya ofrecen temporizadores similares para quienes buscan disfrutar del contenido sin perder la noción del tiempo.