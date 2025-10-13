Google te regala un año de su IA más potente y 2 TB de almacenamiento, pero solo cumples estas dos condiciones

Si eres universitario y tienes 18 años o más, Google tiene una oferta jugosa para ti. La multinacional de Mountain View te ofrece Google AI Pro gratis durante un año. Su precio son 21,99 euros al mes, pero con esta promoción te permitirá usarlo gratis por 12 meses. Si cumples las condiciones, puedes obtener acceso desde la web oficial de Google.

Google AI Pro es un plan que incluye la versión más potente de la inteligencia artificial de la compañía, Gemini 2.5 Pro, sin límites. Además, se complementa con otras herramientas de IA: Deep Research, para generar investigaciones personalizadas y detalladas, lo que ahorra mucho tiempo al estudiar; Veo 3, para generar fotos o vídeos; NotebookLM, un asistente para resumir documentos o extraer las ideas clave de estos. Todo ello junto a 2 TB de almacenamiento en Gmail, Google Fotos y Drive.

Para qué sirve Google AI Pro

Incluye Gemini, pero también otras herramientas de IA Google

La multinacional ha lanzado la oferta con el comienzo del nuevo curso. Es consciente de que cada vez más estudiantes emplean la IA, que se ha convertido en una herramienta más en el día a día. Por ello, para los estudiantes universitarios mayores de 18 años les ofrece gratis Google AI Pro, su plan de IA con almacenamiento de 2 TB.

Google AI Pro es un plan de pago de Google que cuesta 21,99 euros al mes. Cualquier persona puede conseguir un mes gratis, debido a su promoción de prueba actual; sin embargo, solo los estudiantes podrán obtener 12 meses sin coste.

Repasamos lo que incluye:

Acceso ampliado a Gemini 2.5 Pro : es el modelo de IA más potente de Google. Cualquier persona puede utilizarlo, pero solo aquellos suscriptores a los planes de Google podrán tener acceso sin límites de uso.

: es el modelo de IA más potente de Google. Cualquier persona puede utilizarlo, pero solo aquellos suscriptores a los planes de Google podrán tener acceso sin límites de uso. Deep Research : mayor acceso para generar informes personalizados y detallados mediantes fuentes de Internet. Facilita la investigación.

: mayor acceso para generar informes personalizados y detallados mediantes fuentes de Internet. Facilita la investigación. NotebookLM : un asistente capaz de leer, resumir y analizar documentos. Mediante él, puedes resolver tus dudas acerca de estos o que te explique las ideas.

: un asistente capaz de leer, resumir y analizar documentos. Mediante él, puedes resolver tus dudas acerca de estos o que te explique las ideas. Veo 3 : la IA de Google para crear fotos y vídeos.

: la IA de Google para crear fotos y vídeos. 2 TB de almacenamiento: espacio para guardar tus documentos, fotos, vídeos y archivos en Google Drive, Gmail y Google Fotos.

Además, los estudiantes también tendrán acceso a las nuevas herramientas de Gemini para el aprendizaje que lance Google, como Aprendizaje Guiado.

La multinacional estadounidense ofrece dos planes de IA: AI Pro (del que hemos hablado), pero también AI Ultra. Este último se enfoca a profesionales informáticos y trabajadores a los que la IA pueda solventar gran parte de su trabajo, por ello incluye herramientas avanzadas y límites exageradamente elevados de uso. Eso sí, su precio es de 274,99 euros al mes, aunque ahora se encuentra rebajado a 139,99 euros al mes durante los primeros 3 meses.