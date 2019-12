Trabajadores 4.0: éstas son las 15 profesiones del futuro

El futuro ya es cosa del pasado. Hace años imaginábamos la vida del nuevo siglo a modo de «Blade Runner» en la que los coches se movían por autopistas aéreas y donde la conexión «Interstellar» sería cosa del día a día. Hasta ese punto aún no hemos llegado, pero es la realidad cada vez más cercana y, de hecho, muchos de los elementos que hasta hace poco solo eran ciencia ficción, se han instalado en nuestra forma de vida. Por este motivo, las profesiones que marcarán la nueva década que estamos a punto de comenzar estarán estrechamente relacionadas con esta materia. Muchos lectores ni siquiera sabrán en qué consisten estos oficios. Expertos en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, ingenieros de robótica... serán las carreras que más triunfarán en el mercado laboral. Así lo confirma un estudio realizado por la red profesional LinkedIn que ha analizado los perfiles públicos que han ocupado un puesto a tiempo completo durante los últimos cinco años. «Los empleos emergentes en España para 2020 reflejan un cambio en las estructuras organizativas», dicen en este informe en la que se destacan otras profesiones como desarrollador de fuerza de ventas, expertos en «customer success» o consultor «Cloud». Por un lado, se hallan perfiles digitales con una alta especificación técnica y científica, como los relativos a IA o ingenieros en Robótica y, por otro, se encuentran otros que demuestran un «profundo conocimiento» de las herramientas y plataformas digitales.

Nos citamos con uno de los profesionales que ya están metidos de lleno en uno de estos oficios que marcarán la nueva década. Sebastián Laiseca, de 31 años, desde niño supo que lo suyo sería trabajar en temas de Inteligencia Artificial. Entonces todavía era algo intangible e ininteligible, pero su poder visionario le hizo sumergirse en esta aventura. Estudió ingeniería en Organización Industrial en ICAI y los dos últimos años de su carrera tuvo la suerte de poder cursarlos fuera de España: en Toulouse y Berlín. Allí comenzó a trabajar en un centro aeronáutico y más tarde realizó un «executive» en la École Centrale Paris. Tras hacer sus pinitos en una startup, le ficharon para trabajar en temas de tecnologías avanzadas, especialización en la que sigue en estos momentos. Su currículum es tan apabullante como sus conocimientos. Él habla con soltura de temas que a inexpertos en este área pueden sonarle literalmente a un guión de Hollywood. «Cuando estudiaba la carrera, de vez en cuando sacaban a la venta libros antiguos por uno o dos euros. Una vez cogí uno sobre Inteligencia Artificial al que la gente no prestaba demasiada atención. Me lo estudié entero y pensé: ‘‘A esto es a lo que me gustaría dedicarme’’. Y Así fue», reconoce. Ahora, recién entrado en la treintena, es uno de los investigadores más punteros de nuestro país. De hecho, también colabora con Thiber, el «think tank» de seguridad más influyente de España.

Desmitificar el «lado oscuro»

Laiseca explica que la IA, en lo que aplicaciones se refiere, es algo que todavía se encuentra en una fase muy incipiente, de ahí que el nicho de mercado esté esperando la incorporación de un gran número de expertos. «Hasta finales del 2000 existía matemáticamente, pero todo cambió cuando comenzó todo lo relacionado con las capas ocultas. La IA en sí es antigua, las aplicaciones no», matiza el madrileño. Precisamente la puesta en práctica de unos conocimientos que tan solo se habían estudiado teóricamente es lo que ha hecho que la sociedad se fije en esta disciplina. Estamos en un momento en que la tecnología como herramienta ha evolucionado mucho, pero aún no hay aplicaciones de uso global para sacarle partido. Es decir es como si estuviéramos a mediados de los años 90 en internet cuando todavía no se habían desarrollado gigantes como Google, Facebook, Amazon o Airbnb. Para Laiseca, lo más popular es todo aquello que tiene que ver con la predicción en el sentido más amplio. Por ejemplo, la posibilidad de que un objeto se encuentre en una imagen o predecir un fallo en una máquina para que cuando esto ocurra se pueda reparar de una manera más rápida y el coste sea menor. «Esto podríamos decir que es la IA más clásica, la que ha surgido a partir de 2018 va un paso más allá y esta nueva disciplina es la IA prescriptiva, ya no hay que predecir sino que hay que prescribir una acción, aportar la solución. Es como que el médico te dice que tienes una enfermedad y te da un determinado tratamiento. Nosotros lo englobamos como una familia de soluciones que ayuda a la toma de decisiones», recalca el ingeniero. En resumen, sería algo así como servirse de la IA para entender algo que sería imposible de otra manera. Decisiones rápidas y con gran cantidad de información. Como ejemplos, Laiseca destaca la compraventa de acciones o hacia donde apuntar el crecimiento de un negocio. «Cuando lleguemos a conseguirlo será la revolución total», enfatiza.

Pero, entonces, si las máquinas toman las decisiones por nosotros... ¿estaremos dominados por ellas? El investigador destierra esa idea: «Será una ayuda, pero quienes tomará la decisión final serán los humanos». Los que trabajan en este sector son conscientes de los recelos de este tipo de desarrollo tecnológico, pero insisten en que toda moneda tiene dos caras y, como todo, tiene una parte positiva y otras que pueden serlo menos. Aún así, descartan que el poder de actuación y decisión del ser humano sean completamente aplastados por robots pensantes. «La IA no se puede aplicar a todo. Incluso es necesario tener siempre en cuenta el plano ético, moral y legal. En temas de defensa o seguridad no dejaría la toma de decisiones a las máquinas. Otra cosa es que un cirujano utilice un brazo robótico para realizar la operación, pero la decisión de cómo llevarla a cabo será siempre del profesional. Un caso muy positivo, por ejemplo, que denota el buen uso de la IA, es que en los peajes, un sistema detecte la llegada de una ambulancia y no la obligue a parar. Como en todo, hay que buscar la aplicación correcta y que sea beneficiosa socialmente», analiza Laiseca. Como contrapunto, este gurú tecnológico destaca que uno de los mayores riesgos que se puede correr en este momento es el no adaptarse a estas nuevas tecnologías. «Creo que tanto en las universidades como en los colegios debe estudiarse lo que es la Inteligencia Artificial, no a nivel profesional sino conocer su existencia y cuáles pueden ser sus aplicaciones. Igual que se enseña Word o Excel. Esto también ayudaría a que las nuevas generaciones desmitifiquen esta profesión porque no es una nube compleja e inaccesible»; sentencia. Muchos desearían tenerla como asignatura.

Las 15 profesiones del futuros según LinkedIn

1. Especialista en Inteligencia Artificial

2. Desarrollador de «Salesforce» o fuerza de ventas

3. Especialista en Customer Success

4. Ingeniero de Robótica

5. Especialista en Ciberseguridad

6. «Agile Coach»

7. Consultor de «Cloud»

8. Desarrollador de «Python»

9. Científico de datos

10. Desarrollador de Big Data

11. Ingeniero de datos

12. Representante de Help Desk

13. Representante de desarrollo de negocios

14. Represenante de desarrollo de ventas

15. Ingeniero de «Cloud»