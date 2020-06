Juana se quiere criogenizar en España: ¿qué pasaría si, al despertar, se arrepiente?

“Hace tiempo que lo vengo pensando… Sé que aún soy muy joven y que la vida da muchas vueltas, pero no quiero renunciar a ella nunca. […] He decidido criogenizarme. Aun estoy informándome y comparando todas las opciones posibles . ¿Qué posibilidad tengo de despertar en el 2150? No lo sé, pero ya es algo más de lo que otras personas tienen”. Juana ha tomado la decisión de criopreservarse cuando muera. Por el momento, está mirando todas las opciones posibles y nosotros queremos acompañarla en este proceso.

¿Qué pasaría si se criogenizara a un asesino condenado? ¿Reviviría sin pena?

Hemos hablado con ella en Click, Click, Click, el podcast de Tecnología de La Razón, así como con expertos en Biotecnología, Ciencia y Derecho para conocer si es posible llevarla a cabo y por cuánto dinero. Pero, ¿qué pasaría si, una vez esto ocurra, no quiere seguir viviendo? ¿Tendría derecho a una pensión de alimentos? ¿Cuál sería su status jurídico? Y de la misma forma: ¿qué pasaría si se criogenizara a un asesino condenado? ¿Reviviría sin pena?

No nos vamos a engañar, esto sueña a película ciencia ficción. Sin embargo, no es tan raro como pensamos. Por ejemplo, resulta bastante cotidiano criopreservar gametos, esperma u óvulos para alargar la maternidad. También la criopreservación de embriones fecundados o, incluso, de tejidos para evitar al máximo su deterioro. Por lo que tampoco sería tan descabellado pensar que si, a día de hoy, cuenta con una funcionalidad a nivel más pequeño, por qué no va a ser posible llevarlo a una escala mayor. Como es el caso de una persona.

Actualmente, se estima que 400 personas ya se han sometido a este proceso en todo el mundo. Y también 200 mascotas. Por el momento, es algo que tan sólo puede realizarse en determinados puntos del plantea. Es el caso de Alcor en Arizona, Cryonics Institute en Michigan y KrioRus en Moscú. ¿Alguna vez se han preguntado como son estos centros? En el podcast, tenemos a una persona que ha visitados todos los que existen en el mundo . En cuanto a los precios, ya se pueden imaginar... aunque varían bastante. En cualquier caso, éstos bajarán bastante si opta por congelar tan sólo la cabeza.

¿Cuándo está previsto que todo esto sea una realidad? La fecha es bastante más cercana de la que se puede pensar. En tan sólo unos años. Nosotros, la tenemos. Para analizarlo todo, así como las posibilidades de Juana en el futuro, participan en Click, Click, Click Ramón Risco, profesor titular de Física de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla; José Luis Cordeiro, ingeniero del MIT e investigador en el Institute of Developing Economies en Tokio; y Salvador Pérez, profesor de Ciberderecho y experto en Bioética de la UNED.