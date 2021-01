WTF, LOL, OMG: ¿Cuál es el significado de las expresiones más utilizadas en internet?

Los hispanohablantes nos hemos acostumbrado al uso de extranjerismos como si fueran palabras de nuestra propia lengua. Ya no nos sorprende escuchar hablar de ranking (en lugar de clasificación), email (correo electríco) o casting (audición). Sin embargo, a poco que hayamos navegado por internet, seguro que nos hemos topado con algunas expresiones completamente desconocidas, como es el caso de los acrónimos WTF, LOL u OMG, entre otros.

Estos términos provienen en su mayoría del “slang”, que es la jerga coloquial del inglés, y se utilizan en internet, de ahí que su uso se haya extendido tan rápido por todo el mundo. De hecho, entre la gente joven es habitual que aparezcan algunas de estas expresiones en una conversación fuera de la red.

OMG

Empecemos por lo fácil. OMG es una de las expresiones más utilizadas para mostrar asombro en redes sociales. Se trata de un acrónimo cuyo significado en inglés es “Oh My God”, “Oh Dios mío”, en español.

WTF

WTF también se utiliza para expresar sorpresa, pero el algo más vulgar que OMG. En inglés significa “what the fuck?”, por lo que su traducción en español sería “¿pero qué coño?” o ¿qué cojones?”.

LOL

No te preocupes. Si has hecho un comentario ingenioso o gracioso y te responden con un “LOL”, está bien. Su siglas en inglés corresponden a la expresión “Laughing Out Loud”, que traducida al español significa “reírse a carcajadas”.

LMAO

LMAO tiene un significado parecido a LOL, pero se utiliza con menos frecuencia. Es el acrónomo de “Laughing my ass off”, que en español podría traducirse como “partirse de risa”.

Meme

¿Qué es un meme? Es una forma de expresar una idea o una situación, generalmente cómica, a través de una frase, un vídeo o una imagen que consigue una amplia difusión. Es decir, son las fotos que envían en tu grupo de amigos o de la familia con las que te partes de risa (LOL).

ASAP

La expresión ASAP se puede utilizar en el ámbito laboral, pero si le han mandado un correo diciendo que debe “enviar el informe ASAP”, me temo que no tienes mucho tiempo para estar buscando su significado, ya que su traducción del inglés es “tan pronto como sea posible”.

Crush

Un “crush” es esa persona especial con la que sueñas empezar una relación, pero “es complicado”. Se podría considerar como un amor platónico o imposible.

DM

Dentro de las redes sociales, un “DM” es un “Direct Message”, un mensaje directo. Se utiliza generalmente en Twitter para iniciar una conversación por privado.

RT

RT hace referencia a la acción de retuitear una publicación de Twitter. Sin embargo, fuera de la red social se puede utilizar para mostrar que se esta de acuerdo con algo que dice otra persona.

AKA

El AKA no tiene nada que ver con el fusil de asalto AK-47. Sus siglas corresponden a la expresión inglesa “also known as”, cuya traducción en español sería “también conocido como”. Por lo tanto, el AKA hace referencia a los apodos que puede tener una persona.

Bro

Bro es la abreviatura en inglés de “brother” (hermano, en español). Se utiliza para referirse a una persona con la que estás muy unida, sin necesidad de que sea tu hermano o hermana. Antes de su llegada a nuestro vocabulario, los españoles utilizábamos en estos casos la palabra “tío” o “tía”.

GG

Se utiliza enel mundo de los videojuegos. Cuando acaba la partida, GG es una forma de dar la enhorabuena al equipo ganador. Su significado en inglés es “good game”, por lo que en español se traduciría como “buen juego”.

F

La letra F, aparentemente no tiene ningún significado, pero es una forma de mostrar apoyo en internet. Su uso es coloquial, por lo que no es recomendable recurrir a esta expresión para animar a una persona que ha tenido que vivir un momento trágico. ¿De dónde viene? En el videojuego Call of Duty: Advance Warfare, la F era la tecla que había que pulsar para mostrar respeto en un funeral.

MEH

La palabra “meh” no hace referencia a ninguna expresión, si no que se trata de una interjección para mostrar indiferencia que ha ganado mucha popularidad en redes sociales. Cuando una cosa te aburre, “¡meh!”.

XOXO

Para entender la expresión “XOXO” hay que echarle imaginación. Se utiliza para mandarle besos y abrazos a una persona a la que aprecia, pero ¿por qué? Desde un punto de vista cenital, la X serían dos personas besándose, mientras que la O parece un abrazo.

La X también puede significar una persona con los brazos abiertos, como cuando estás a punto de dar un abrazo. Por otro lado, la O sería la forma de los labios a la hora de dar un beso.