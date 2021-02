¿Qué le falta al Fire TV Cube de Amazon para ser casi perfecto?

Desde que salió al mercado, el Fire TV Cube de Amazon ha sido una de las novedades más interesantes de la tecnología directa para el consumidor. Básicamente, se trata de un altavoz inteligente, como el resto de la serie que incorpora Alexa, sólo que en este caso estamos ante un híbrido que actúa también como mando a distancia de la tele y como cerebro de la misma. Gracias a ello, no sólo conecta el televisor a la red, también recibe órdenes, programa grabaciones y sugiere programas y rutinas específicas para cada perfil de usuario .

Fire TV Cube permite ver contenido de diferentes aplicaciones, desde Prime Video hasta Disney Plus

Obviamente, el Fire TV Cube permite ver contenido de diferentes aplicaciones, desde Prime Video hasta Disney Plus, Netflix, Filmin, MiTele, YouTube, RedBull TV, etc… Excepto por HBO, una de las más solicitadas y que aún no ha lanzado su propia app para TV, un fallo notorio tanto de la compañía de Bezos, que se lanzó al mercado sin contemplar esto y de HBO que se pierde una de las plataformas más potentes del mercado…y donde sí está toda su competencia.

El mando del dispositivo es necesario, aunque no imprescindible. Y las skills de Alexa, ya incorporadas en la familia Echo, hacen mucho más fácil la vida. Si tenemos diferentes artefactos conectados en la casa (desde cafetera hasta persianas, puertas de garaje o luces) basta crear una orden (por ejemplo “Alexa buenos días” ) para que ponga un resumen de las noticias, encienda la cafetera y levante las persianas, todo al mismo tiempo.

Por su precio, el Fire TV Cube (119 euros, aunque siempre hay descuentos) es una inversión más que interesante, aunque si fuera por buscar la perfección (o ponernos en plan exquisito) hay tres detalles que sería interesante que Amazon contemple.

El primero es el mando: es pequeño, su batería rinde a largo plazo y es intuitivo. El problema es que es fácil perderlo. Teniendo en cuenta que tiene un micrófono para recibir las órdenes, sería interesante que también incorpore un pequeño altavoz para emitir un sonido cuando le pedimos a Alexa que lo encuentre. Basta que emita un sonido bajo para que sea sencillo hallarlo.

Lo segundo, no viene con un cable HDMI, imprescindible para su uso y aunque cuesta menos de 7 euros, es una pequeña molestia. La decisión de no incluirlo puede tener que ver con reducir el tamaño del envío pero cuando compramos algo queremos usarlo lo antes posible y si no sabemos esto, puede ocasionar una demora. No, no es grave, es solo molesto ya que no es un cargador, bastante habitual en el hogar. Pero como el Fire TV Cube convierte a la televisión en un dispositivo inteligente, muchos usuarios que no la tienen, probablemente también carezcan de un HDMI.