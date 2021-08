TheA500 Mini: El mítico Commodore Amiga regresa con 25 clásicos de 16 bits

Después de The C64 Mini y The C64, Retro Games anuncia The A500 Mini, una reedición del popular ordenador doméstico de Commodore que gozó de su máximo esplendor entre los años 80 y 90. El A500 Mini es un tributo al ordenador personal de 16 bits que se inspira en la versión de 1987 del Amiga 500, que contaba con una CPU de 16/32 bits y 512 Kb de RAM y un conjunto de chips personalizados para producir audio y vídeo de primer nivel.

Entre los juegos incluidos destacan clásicos de mucho calibre como ‘Another World’, ‘Simon The Sorcerer’, ‘The Chaos Engine’ y ‘Worms’. Además, soporta carga de otros juegos de Amiga a través de un dispositivo USB con soporte completo WHDLoad y una serie de opciones para iniciar los títulos. También se añaden opciones para guardar y reanudar el juego en cualquier momento.

En referencia a sus herramientas de emulación, El A500 Mini presenta la emulación del sistema original (OCS) del Enhanced Chip Set (ECS) y el chip Advanced Graphics Architecture (AGA) del A1200. La computadora viene con un ratón de 2 botones y un gamepad de 8 pulsadores, lo que permitirá elegir un modo de juego preferido. También es posible conectar un teclado PC externo estándar. Aunque se lanzará en tiendas a comienzos de 2022, te invitamos a echar un vistazo al tráiler de su anuncio.