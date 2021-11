Hablamos con Gianmaría Visconti, director de Alexa para España, Italia y Francia

Hoy Alexa cumple 7 años a nivel mundial y celebra su tercer aniversario en España. En este lapso ha vendido más de 100 millones de dispositivos, es la elección de un tercio de los consumidores en nuestro país y pasó de tener “apenas” 130 habilidades o skills a más de 100.000. En apenas 7 años. De hecho le tomó 4 años alcanzar la mítica cifra de 50 millones de usuarios, algo que a la televisión le tomó 22 años, a los ordenadores 14 y a los teléfonos móviles 12. Y eso en gran parte se debe a que actualmente Alexa es compatible con 100.000 dispositivos domésticos inteligentes (dos años atrás su compatibilidad era con “solo” 60.000). Desde luces, cerraduras y calefacción, hasta persianas, huertas o neveras. Pero el futuro es mucho más interesante de lo que pensamos cuando hablamos de Alexa. Y por eso queríamos dialogar con Gianmaría Visconti, director de Alexa para España, Italia y Francia.

Obviamente los inicios de la asistente de voz de Amazon fueron complejos.

“Cuando Alexa aterrizó en España – nos explica Visconti –, el principal reto fue la complejidad y particularidad del idioma español cuya gramática y expresiones son increíblemente diferentes del inglés, el primer idioma que aprendió Alexa. Por ejemplo, por cada adjetivo en inglés, tendríamos al menos cuatro en español: las formas masculina, femenina y ambas en singular y plural. Así que primero tuvimos que enseñar a Alexa la gramática del español. De este trabajo se encarga un equipo de ingenieros lingüísticos y científicos de datos altamente especializados. Tenemos en cuenta que, en realidad, la lengua que hablamos es bastante diferente de la que encontramos en los libros de texto. Hemos trabajado mucho para que Alexa entienda los acentos de toda España y, a día de hoy, el equipo sigue trabajando muy duro para mejorar su comprensión, adaptándose a las particularidades de cada región, como por ejemplo pronunciando con precisión los nombres de lugares, personas y eventos importantes de todas las regiones de España, con la fonética correcta. Pero, además de los acentos, nos pareció muy importante entrenar a Alexa en las intenciones de uso. Está el tema del solapamiento de verbos, como el verbo ‘pon’ en español, que se utiliza para diferentes significados, ‘pon música’, ‘pon huevos en la lista de la compra’, o ‘ponme con Elena’. Otro ejemplo muy curioso es que el equipo tuvo que enseñar a Alexa lo que significan las palabras en inglés con acento español. Alexa tiene que entender cómo los españoles pronuncian el nombre de artistas, canciones o películas, lo que, por supuesto, es muy diferente de cómo lo hace un hablante nativo de inglés”.

Por ahora, Alexa puede comunicarse en inglés, francés, alemán, japonés, chino, coreano, español (España y Latinoamérica), portugués (Portugal y Brasil) y en hindi (aquí habría que agregar otros 6 idiomas que se hablan en la India). Pero también puede cambiar de idioma dependiendo del usuario.

“Siempre estamos buscando nuevas formas para que Alexa ofrezca soluciones a la variedad de necesidades lingüísticas – confirma Visconti –. Alexa cuenta con un modo multilingüe, que permite hablarle en más de un idioma, y que sea capaz de entender en cuál está hablando el usuario, adaptando su respuesta, por ejemplo, entre el español y el inglés. Además, hace unos meses lanzamos en España la función de Traducción simultánea, que convierte a Alexa en un traductor en tiempo real entre dos personas que hablan idiomas diferentes, gracias a las tecnologías de reconocimiento de voz y traducción automática neuronal de Amazon. Hoy, en España, la función puede traducir entre español e inglés, francés, alemán e italiano, pero Alexa puede ayudarnos a traducir palabras o frases a más de 50 idiomas”.

Quizás aquí yace una de las claves del futuro de Alexa. Actualmente Alexa es parte del ámbito privado, en el hogar. Como mucho se puede trasladar a la oficina pero… ¿llegará el día que Alexa sea “pública”? Estaciones de autobús, puntos turísticos, hospitales…

“Prefiero no especular sobre lo que puede deparar el futuro, y no solemos compartir detalles de nuestra hoja de ruta – responde enigmático Visconti –. Lo que sí puedo decirte es que nuestra visión es que Alexa esté en cualquier lugar donde nos necesiten. Hace tan solo unos días, anunciamos en EE.UU. dos nuevas soluciones que permiten a los proveedores de servicios sanitarios y de residencias de ancianos integrar Alexa en sus instalaciones, permitiendo a sus huéspedes y pacientes estar conectados, informados y entretenidos, con tan solo pedírselo a Alexa. Creemos que esta tecnología tiene un inmenso potencial para aquellos que han sido más olvidados por la tecnología en el pasado. Todo el que pueda hablar uno de los idiomas compatibles con Alexa, puede acceder al beneficio ilimitado de una vida más conectada e informada. En España, vemos cómo la tecnología de voz puede ayudar a nuestros mayores gracias al trabajo de campo que estamos realizando junto a Cruz Roja. Vemos cómo las personas con menos habilidades digitales son las que más se benefician de Alexa. Por ejemplo, una persona mayor que no suele acceder a Internet puede obtener información sobre muchos temas con solo preguntarle a Alexa lo que quiere saber, sin tener que encender un ordenador o consultar una página web. Alexa también les ayuda a estar conectados con sus seres queridos, les da consejos o les anima a hacer ejercicio, a través de la Skill de la Cruz Roja”.

En este sentido voy a ir un paso más alla. Hasta ahora Alexa es una forma de responder a preguntas y dar información. Es una buena herramienta para las escuelas, por ejemplo, ya que tiene muchos conocimientos. ¿Será la futura IA de Alexa capaz de hacer preguntas que nos lleven a imaginar o descubrir?

Hoy en día, estamos increíblemente ocupados. Nuestra visión es que Alexa se convierta en un servicio de ayuda fiable, un asesor de confianza y un compañero divertido y atento para las personas, simplificando sus vidas, permitiéndoles vivir de forma autónoma durante más tiempo y ayudándoles a sacar más provecho de las horas finitas de su día. Nos esforzamos por hacer que Alexa sea aún más útil para nuestros clientes, desde la automatización de tareas repetitivas hasta una ayuda más proactiva. Esto seguirá mejorando la vida de las personas, devolviéndoles tiempo para otros momentos enriquecedores de sus vidas.

En el futuro, Alexa será más proactiva, ayudándonos incluso antes de que le pidamos ayuda. En la actualidad, 1 de cada 5 interacciones de Alexa en el Hogar inteligente son iniciadas por Alexa, sin que los clientes tengan que pedírselo”.