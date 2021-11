DuckDuckGo trae a Android una de las mejores funciones del iPhone

Una de las mejores cosas que les ha sucedido a los iPhone en este 2021 ha sido la llegada de las herramientas de transparencia para el rastreo de aplicaciones. Una característica de privacidad que obliga a cada aplicación que intenta rastrear y recopilar la actividad del usuario, a pedirle permiso antes de hacerlo. El resultado ha sido que alrededor del 54% de los usuarios han elegido no ser rastreados, lo que le ha supuesto a compañías como Meta, Twitter o Youtube unas pérdidas de casi 10.000 millones de dólares desde el pasado mes de abril en que se habilitó la herramienta.

Android tiene planes de incluir funcionalidades similares en la versión 12 de su sistema operativo que ha sido lanzada recientemente, pero hasta que se concreten los usuarios cuentan con una nueva opción para impedir el rastreo que las “apps” realizan de su actividad con la última versión del navegador DuckDuckGo.

La “app”, centrada en la privacidad, ya ofrece protección contra los rastreadores publicitarios que las webs cargan en los navegadores que acceden a ellas, pero esa protección se extiende ahora al resto de aplicaciones instaladas en el móvil.

“La idea es que bloqueemos la recopilación de datos que realizan los rastreadores en las “apps” de terceros”, ha explicado Peter Dolajanski, director de producto en DuckDuckGo a Wired, “deberías ver menos anuncios inquietantes siguiéndote mientras estás “online””.

Según datos de la compañía, el 96% de las “apps” más populares contienen rastreadores ocultos. Generalmente son rastreadores de terceros que tienen como propósito recopilar datos sobre la actividad que se realiza en el terminal. Googgle y Facebook, por ejemplo, emplean sus propios rastreadores que se incluyen en muchas otras “apps” y con esa información se pueden crear perfiles a los que mostrar publicidad personalizada. Esta es una de las principales fuentes de ingresos de plataformas como Google y Facebook y por lo que el cambio en los productos de Apple ha tenido tanto impacto en sus finanzas.

DuckDuckGo pone como ejemplo un teléfono de prueba con las “apps” más populares instaladas, sin precisar el número, de las que 60 rastrearon la actividad del usuario miles de veces en solo una semana. La “app” del medio Daily Mail, contiene rastreadores de Google, Amazon, Warner Media, Adobe y Taboola, una empresa de publicidad, que son bloqueados inmediatamente por DuckDuckGo sin que puedan enviar información fuera del terminal. La compañía afirma que ha encontrado rastreadores que envían datos del usuario como sus coordenadas GPS y la dirección de correo electrónico.

La protección contra el rastreo de “apps” se encuentra actualmente en fase beta y no informa de cuáles son los datos que los rastreadores intentan enviar a servidores externos, pero en una versión futura mostrará en categorías se encuadran. Entre sus limitaciones actuales se encuentra el no bloquear rastreadores en todas las aplicaciones. Por ejemplo, bloquea los rastreadores de Facebook en aplicaciones de terceros, pero no lo hace en la propia aplicación de la red social.

Para conseguir que los rastreadores no envíen la información recopilada a servidores externos, ejecuta los mismos permisos de dispositivo que una red privada virtual, VPN, solo que en este caso la red se ejecuta localmente y no se transfieren datos desde el teléfono. “Va a reducir drásticamente la cantidad de información que estas empresas de terceros obtienen sobre usted”, ha señalado Dolanjski a Wired.

Para activarla, tienes que acudir a los ajustes de DuckDuckGo en tu móvil y seleccionar “App Tracking protection” para apuntarte en la lista de espera. DuckDuckGo te notificará cuando te de acceso a la nueva función.