Las ocho regalos tecnológicos que se agotarán esta Navidad

¡La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado! Pensar en vacaciones, villancicos, Roscón de Reyes y reencuentros familiares, nos hace felices. Pero, encontrar nuestro regalo debajo del tradicional árbol también nos hace especial ilusión. ¿Todavía no has elegido el tuyo? Sony te propone algunas de sus últimas novedades que ya están siendo un éxito de ventas.

Sony Alpha 7 IV: un diseño innovador para una nueva generación (PVPE: 2.800€ (cuerpo))

Cámara Alpha-7 IV FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si hay algo por lo que destaque la Navidad, es por las reuniones familiares. Y no hay reunión familiar sin fotografía de recuerdo. Para ello, Sony te propone la Alpha 7 IV, una cámara híbrida ideal, con la que obtendrás los mejores vídeos y los retratos más impresionante. Y lo mejor, ¡podrás compartirlos al instante! Además, cuenta con un rendimiento excepcional, su resolución realista y su extraordinario enfoque automático con tecnología de inteligencia artificial complementan una gama de funciones de primer nivel a la vanguardia de la tecnología de imagen. Si estás valorando pedir una cámara por Reyes, no lo pienses más.

Sony WF-C500: el complemento perfecto para los más `stylish´ (PVPE: 100€)

WF-C500 Green FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si hay algo que algunos nunca pierden, es el glamour. Y en Navidad no iba a ser menos. Por ello, Sony ha diseñado los WF-C500 en naranja coral y verde hielo, además de en blanco y negro. Unos auriculares inalámbricos que no solo combinan la alta calidad del sonido con una exclusiva personalización, 20 horas de autonomía y resistencia al agua; sino que te permiten mantener tu estilo único allá donde vayas. Los WF-C500 destacan además por su tamaño compacto, su ligereza y comodidad. ¿A qué esperas para hacerte con ellos?

WF C500 Black Case FOTO: La Razón (Custom Credit)

Sony Xperia 5 III: un auténtico deleite para los amantes de la fotografía (PVPE: 999€)

Sony Xperia 5 III FOTO: La Razón (Custom Credit)

Estas Navidades descubre el poder que esconde este exclusivo smartphone de elegante diseño que cabe en la palma de la mano. Si estás buscando el móvil ideal para regalar, ¡lo has encontrado! El Sony Xperia 5 III ofrece una velocidad 5G, un rendimiento potente y una batería de larga duración. Además, incluye la última tecnología de Sony en cámaras, pantallas y sonido. Podrás poner a prueba su cámara con enfoque automático rápido y sistema de seguimiento de objetos para obtener las mejores fotos bajo las espectaculares luces de Navidad que adornarán las calles este año. Asimismo, podrás escuchar música con una calidad de sonido inigualable, ver tus series favoritas en una pantalla que atrapa e, incluso, jugar a videojuegos con total realismo, gracias a sus altavoces estéreo de gran alcance integrados y su pantalla CinemaWide de visión más amplia. ¿Qué más se puede pedir a un móvil?

Sony ZV-E10: la cámara que arrasa entre los influencers (PVPE: 750€)

Sony ZV-E10 FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si te gusta vivir nuevas experiencias y aprovechas las Navidades para viajar y recorrer otros países, la Sony ZV-E10 es tu regalo ideal. Con esta cámara, podrás poner a todo el mundo al día de tus planes navideños y llenar tus redes sociales al instante de fotos y videos con calidad profesional. Además, también podrás capturar los momentos familiares más emotivos de estas fiestas, gracias a las distintas funciones que ofrece. Desde objetivos intercambiables para diferentes escenarios, hasta efectos como Bokeh o Soft Skin, para centrar la atención en tu persona y lucir una piel perfecta. Podrás realizar streamings en directo y llevar tus vlogs al siguiente nivel, dotándolos de creatividad y compartiéndolos fácilmente gracias a su conectividad remota. ¡Alucinarás con esta maravilla!

Altavoz de cristal LPSX-S3: regala estilo y calidez para el hogar (PVPE: 350€)

Altavoz de cristal LPSX-S3 FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Te imaginas un gadget que llenase tu hogar de música, luz y calidez? Este curioso tres en uno existe y lo ha creado Sony para dar un toque de magia a las veladas navideñas. El altavoz de cristal LPSX-S3 se ha convertido en el nuevo capricho de los amantes de la decoración y los fanáticos de lo zen, ya que su refinado diseñado no solo se integra la perfección en cualquier estancia, sino que su modo luz de vela la convertirá en el rincón más acogedor la casa. Su tubo de cristal orgánico vibra para producir un sonido excepcionalmente nítido que se propaga en todas las direcciones, inundando la habitación con una música plenamente envolvente. ¿Se te ocurre un regalo más chic?

Sony WF-1000XM4: un acierto seguro para los fans de la música navideña (PVPE: 280€)

Con los nuevos Sony WF-1000XM4 no podrás parar de tararear “All I want for Christmas is you”. Son la opción perfecta para disfrutar sin ataduras de 8 horas ininterrumpidas de canciones navideñas. Este dispositivo inalámbrico ofrece la tecnología Noise Cancelling de Sony que, junto con sus almohadillas suaves y flexibles, aísla de cualquier pequeño ruido exterior que ose interrumpir nuestra maratón de villancicos. Los auriculares están pensados para proporcionar una experiencia de escucha totalmente inteligente gracias a la innovadora tecnología Speak-to-Chat, Precise Voice Pickup y el control táctil intuitivo para gestionar fácilmente la reproducción y activar los diferentes modos. ¿Ya tienes en mente a ese loco de los villancicos al que enamorarán estos auriculares?

Sony BRAVIA X95J 4K LED: el mejor cine navideño en casa (PVPE: 2.299 €)

Sony Bravia X95J 4K LED FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para muchas familias estas fiestas son sinónimo de “maratón de películas navideñas”, y con la televisión Sony BRAVIA X95J podrán visionar cualquier contenido con la más alta calidad de imagen y sonido. Y lo mejor: sin interrupciones ni distracciones. Su sistema X-Anti Reflection minimiza los molestos reflejos de luz y nos permite centrar toda nuestra atención exclusivamente en la imagen. Es, además, la primera televisión con inteligencia cognitiva, que entiende cómo vemos y escuchamos los humanos, haciendo posible que nos sumerjamos en escenas llenas de realismo. Asimismo, sus funciones de calibración mejoradas permiten realizar ajustes de manera sencilla para disfrutar del entretenimiento de manera ininterrumpida durante horas. ¡Qué empiece el cine en casa!

Sony HT-A9: toda una experiencia de sonido envolvente (PVPE: 1.800€)

Para completar la experiencia visual de la televisión Sony BRAVIA X95J, llega la barra de sonido Sony HT-A9, con la que oír hasta el último suspiro de nuestras series favoritas. Su revolucionaria tecnología de sonido espacial 360 -nunca antes vista- nos proporciona el toque mágico -e inalámbrico- que nuestro cine en casa necesita. Al estar rodeados de múltiples altavoces virtuales y un campo sonoro optimizado, nos sentiremos parte de cada escena y viviremos una experiencia auditiva envolvente. Además, bastará con conectar la barra de sonido a nuestros dispositivos Bluetooth o a Internet para acceder de manera fácil e instantánea a las plataformas de música y llenar así nuestro hogar de puro ritmo. ¿Acaso no estás deseando probarla?