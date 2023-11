Así es el rifle Señor del Horizonte con el que un francotirador de Ucrania ha abatido un soldado ruso a 3,8 km.

Un francotirador del servicio de seguridad de Ucrania, SBU, ha establecido un nuevo récord al abatir a un soldado ruso a una distancia de 3,8 kilómetros, según han informado medios locales. El récord anterior correspondía a un miembro de las Fuerzas Especiales de Canadá que mató a un terrorista del ISIS en Irak, en 2017, a 3,45 kilómetros.

“Los francotiradores del SBU están reescribiendo las reglas del francotirador global, mostrando habilidades incomparables para operar de manera efectiva a distancias notables”, cita Ukrinform de un comunicado oficial. En noviembre de 2022, el Centro Ucraniano de Comunicaciones Estratégicas ya informó de la eliminación de un soldado ruso desde una distancia de 2.710 metros por un francotirador de la Guardia Nacional.

