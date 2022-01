Rey Mysterio celebra el 20 aniversario del videojuego WWE 2K22 y lo lleva a una nueva revolución

2K y Visual Concepts afrontan los últimos tramos antes del lanzamiento de “WWE 2K22′ en consolas y PC, anticipando muchas de las novedades y características de la próxima entrega de la franquicia de videojuegos de la WWE con Rey Mysterio en la portada para celebrar su vigésimo aniversario. A grandes rasgos, la producción exhibe gráficos de última generación, aunque además de los nuevos patrones visuales, también ofrecerá más soluciones de jugabilidad gracias a la potencia suplementaria del nuevo motor, una nueva disposición de combinaciones en los controles con el fin de hacerlos más intuitivos y nuevas cámaras dispuestas a ofrecer diferentes ángulos de la acción.

“The Ultimate Underdog” golpea diferente

Rey Mysterio es sinónimo de la tradición mexicana de la lucha libre, de los increíbles movimientos aéreos y de los competidores enmascarados. El condecorado luchador ha ostentado múltiples campeonatos a lo largo de su carrera, actuando con su propio estilo y llevando una serie de coloridas máscaras. “Estoy deseando compartir las historias detrás de los grandes momentos de mi carrera con una comunidad dedicada de jugadores y conectar con los fans de la WWE de una manera totalmente nueva mientras juegan”, reconoce el deportista.

De todo ello se encargará un motor de juego rediseñado con nuevos controles y mejoras visuales. El motor, junto con los gráficos, un esquema de control actualizado, una presentación envolvente y ángulos de cámara variados, tienen como objetivo insuflar a la serie un nivel de realismo sin precedentes.

2K Showcase - protagonizado por Rey Mysterio

Los modos de juego más populares, incluida la vuelta del modo 2K Showcase (por Rey Mysterio), incorporan nuevas características y actualizaciones, lo que permitirá revivir momentos icónicos de los combates más famosos de Mysterio. Como de costumbre en MiLEYENDA, cada jugador, a modo carrera, trazará su propio camino hacia el estrellato. El Modo Universo y un Creator Suite de “WWE 2K22′ también amplía sus posibilidades de personalización de la experiencia en la WWE hasta el más mínimo detalle, desde tomar el control de las marcas, los eventos en vivo, los resultados de los combates, las rivalidades y más, hasta crear Superstars, estadios y los campeonatos personalizados. Todas estas creaciones se podrán compartir con otros jugadores, esta vez, con intercambio multiplataforma incluido.

Rey Mysterio en la portada de la Edición Estándar de WWE 2K22. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de 2K.

Además, se introducirán nuevos modos en WWE 2K: MiGM y MiFACCIÓN. En MiGM, los jugadores se meten en el papel de un director general de la WWE y podrán tomar decisiones para construir la mayor marca del Universo WWE. Con MiFACCIÓN, el primero de la franquicia, se podrá coleccionar y gestionar una facción de ensueño con eventos semanales y actualizaciones periódicas.

Ediciones para todos los gustos

“WWE 2K22′ contará con cuatro ediciones del juego para su estreno el 11 de marzo de 2022: Edición Estándar, Pack Digital Cross-Gen, Edición Deluxe y, para celebrar el 25 aniversario de la facción del Nuevo Orden Mundial, la Edición Digital nWo 4-Life. La Edición Estándar estará disponible para plataformas de antigua generación (consolas PlayStation 4, Xbox One y PC) y para consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S) tanto en formato físico como digital; El Pack Digital Cross-Gen estará disponible sólo en formato digital e incluye la Edición Estándar digital y el Pack Rey Mysterio de Starrcade “96 en las consolas PlayStation y Xbox de antigua y nueva generación.

La Edición Deluxe, por su parte, estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en formato físico y digital, y para PC en formato digital. Incluye la Edición Estándar más el Pack Undertaker Immortal; un pase de temporada para los cinco packs de contenido DLC posteriores al lanzamiento; los packs MiLEYENDA Mega-Boost y SuperCharger; contenido de WWE SuperCard de edición limitada (solo para copias físicas). Esta edición estará disponible el 8 de marzo de 2022, tres días antes. Quienes compren la edición PlayStation 5 o Xbox Series X|S también recibirán el Pack Starrcade “96 Rey Mysterio.

Los ex luchadores y ahora actores Dwayne Johnson y John Cena también están presentes en WWE 2K22. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de 2K.

Cierra el paquete la Edición Digital nWo 4-Life, que llegará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC solo en formato digital. Además de la Edición Estándar y todo el contenido extra incluido en la Edición Deluxe, la Edición nWo 4-Life viene con cartas MiFACCIÓN EVO y atuendos alternativos de la nWo para Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash y Syxx, además de un personaje jugable de Eric Bischoff, las arenas WCW Souled Out 1997 y WCW Bash at the Beach 1996, y el Campeonato nWo Wolfpack. También estará disponible el 8 de marzo de 2022. Por último, aquellos que reserven la Edición Estándar y el Pack Digital Cross-Gen también recibirán el Pack Undertaker Inmortal, además de ventajas y bonificaciones MiFACCIÓN, incluyendo una tarjeta con el logotipo de Undertaker, una carta con el fondo de pantalla y una carta con el nombre de Undertaker.

WWE 2K22 - Tráiler