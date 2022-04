GeForce NOW: la plataforma de videojuegos para PC ya permite jugar a demos desde la nube

Como todas las semanas, los responsables de Nvidia han detallado las novedades que llegarán esta semana a la plataforma de videojuegos GeForce NOW. La última actualización añade una nueva funcionalidad: la posibilidad de jugar a demos desde la nube. Entre los juegos disponibles, destacan títulos como “Chorus”, “Ghostrunner”, “Diplomacy Is Not an Option” y “The RiftBreaker Prologue” que, a partir de ahora, cualquier usuario de la plataforma podrá testear antes de adquirir la correspondiente versión completa para PC.

Demos desde la nube

Los miembros con cuentas Prioritaria y RTX 3080 también podrán beneficiarse de las últimas tecnologías en las demos; por ejemplo, podrán activar el trazado de rayos en la prueba de “Ghostrunner” y DLSS en “Chorus”. Además, se tendrá acceso a dos de los juegos finalistas de Epic MegaJam 2021, que darán el salto desde Unreal Engine a la nube: los originales “BotiBoi” y “Microwasp Seekers”, inspirados en el mundo cibernético de los ordenadores.

Estas novedades llegan junto a la actualización 2.0.39 de la aplicación para PC y Mac, que incluye varias mejoras para la experiencia global del servicio, así como una nueva oleada de juegos que se suman a la biblioteca. Además de las nuevas demos, GeForce NOW recibirá 6 juegos esta semana: "Die After Sunset" (Steam); "ELDERBORN" (Steam); "Northgard" (Epic Games Store); "Offworld Trading Company" (Steam); "Spirit Of The Island" (Steam) y "TUNIC" (Epic Games Store).

GeForce NOW

Se trata de un servicio en la nube que permite acceder a videojuegos de PC en cualquier dispositivo. Presenta una suscripción gratuita y modalidades de pago con ventajas como la posibilidad de activar el trazado de rayos y DLSS en los juegos compatibles, tecnologías propias de ordenadores portátiles y sobremesa con tarjetas gráficas GeForce RTX.

Su biblioteca está conectada con las tiendas de videojuegos más populares —incluyendo Steam y Epic Games Store —, cuenta con más de 1.000 referencias y todos los jueves anuncia nuevas incorporaciones. Está disponible para PC, Mac, dispositivos Android y Android TV como Nvidia SHIELD, iOS y Chromebook.

Chorus - 4K NVIDIA DLSS Comparison