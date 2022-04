Sonic Origins confirma lanzamiento: reunimos todas las características del recopilatorio

SEGA ha anunciado oficialmente el lanzamiento de “Sonic Origins” y, como estaba previsto, la colección ofrecerá nuevas versiones de los principales juegos de la serie de la era de los 16 bits, que se han reconstruido desde cero para adaptarse a las demandas del “hardware” disponible actualmente en el mercado.

Como se reveló anteriormente, el paquete incluye los juegos “Sonic the Hedgehog”, “Sonic the Hedgehog 2′, “Sonic the Hedgehog 3′ y “Sonic & Knuckles” (el esperado Sonic CD se quedó fuera). Entre las novedades que prepara la compañía se encuentran introducciones renovadas y finales animados para cada uno de los títulos, que también recibirán nuevos modos de juego. Sin embargo, la compañía ha tomado la controvertida decisión de bloquear muchas de las nuevas funciones de la colección como los paquetes de contenido extra (DLC) y las versiones especiales. Según una relación publicada en su web oficial, opciones como Mirror Mode, Hard Missions, animaciones de personajes en el menú principal y pistas extra no estarán disponibles para quienes adquieran la versión básica del juego.

Captura de "Sonic Origins". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ninguna versión de Sonic Origins trae la experiencia completa

La tabla también revela que ninguna de las versiones de "Sonic Origins" que ofrece SEGA traerá la experiencia de juego completa. Lo más parecido a esto lo podemos encontrar en la Edición Digital Deluxe, que solo traerá opciones como el Modo espejo, 100 monedas de bonificación y fondos durante el pedido anticipado, que viene con el DLC “Start Dash Pack”.

Sonic Origins – Bonus digital de reserva: Bonus de 100 medallones; Modo Espejo desbloqueado y Letter Box (Mega Drive Pattern).

Sonic Origins – Edición digital Standard: Juego principal

Sonic Origins – Edición digital Deluxe: Juego principal; Misiones más difíciles añadidas; Letter Box (Mega Drive Pattern); Personajes en el menú principal; Island Camera en el menú principal; Animación de personajes en la reproducción musical y Pistas exclusivas de los títulos de Mega Drive

Sonic Origins - Paquetes Classic Sound y Premium: Todo lo anterior más pistas exclusivas de los títulos de Mega Drive.

"Sonic Origins". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para acompañar la información se ha estrenado un nuevo tráiler que ofrece un vistazo a lo que está por llegar este verano. La colección llega a las tiendas el 23 de junio, con versiones confirmadas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC; en esta última, estará disponible tanto en Epic Games Store como en Steam. Y tú, ¿estás dispuesto a pagar por los extras de los clásicos de la serie en un formato actualizado?

Sonic Origins – Tráiler