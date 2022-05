Solo en Japón: se casa con un holograma, no actualizan el software y ya no puede hablar con ella

Akihiko Kondo tiene 38 años. Trabajo fijo, amigos, su propio piso y una vida social normal en Japón. Lo único que lo hace diferente de muchos amantes del manga otros es que en 2018 se casó con un holograma de Hatsune Miku, un personaje del mundo digital creado por la empresa informática Crypton Future Media. La relación podría haber sido eterna … de no ser porque el holograma ya no recibe actualizaciones y Kondo no puede hablar con ella.

La relación entre Kondo y Miku comenzó al poco tiempo de que el personaje ficticio viera la luz. De acuerdo con el periódico japonés The Mainichi, Kondo compró un dispositivo llamado Gatebox que permite a los usuarios interactuar con personajes ficticios holográficos y chatear con ellos. En este caso, Miku es una cantante de 16 años, de cabello turquesa y que fue, durante la gira de 2014 de Lady Gaga, su telonera. También “colaboró” con Pharrel Williams y hasta formó parte del cartel de Coachella 2020 (cancelado por Covid finalmente).

Kondo se caso en una pequeña ceremonia no oficial en Tokio en 2018. Miku asistió en forma de peluche, vestida de blanco y Kondo con un esmoquin a juego. Hasta la fecha Kondo llevaba gastados más de 15.000 euros en actualizar al programa para llevarlo de un software de voz hasta un holograma tridimensional y alimentado por inteligencia artificial, metido dentro de un pequeño cilindro.

Según cuenta el propio Kondo en una entrevista en The New York Times, Miku le permitió salir de una profunda depresión. “Me quedé en mi habitación las 24 horas del día y vi videos de Miku todo el tiempo. Su voz fue lo que me permitió volver al trabajo y recuperar mi vida social”.

No está claro si Kondo podrá volver a tener una conversación con su esposa, pero dados los avances recientes en el campo, todo es posible. Por el momento ha encargado una muñeca Miku de tamaño real para hacerle compañía. Aún así, Kondo no está solo: hay al menos 100 personas en Japón que se han casado con personajes ficticios y muchas más que se declaran “fictosexuales”, es decir, que se sienten atraídas por personajes ficticios.