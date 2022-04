Cómo ver en WhatsApp los estados de otras personas sin que se enteren

Los estados de WhatsApp no son los mejores amigos de la privacidad. Informan al creador del estado de quienes los han visitado y en una red en la que los contactos suelen ser más cercanos que en otras puede no ser lo que interese. Por una cuestión de privacidad o por que no sepan que cotilleamos, sea cual sea el motivo, hay una manera de evitarlo.

El truco no es nuevo y, de hecho, WhatsApp lo parcheó parcialmente hace unos años. Hasta entonces era posible espiar los estados de otros contactos sin que se enteraran con un sencillo método que consistía en desactivar la confirmación de lectura. Hacerlo es muy sencillo, tan solo hay que seguir estos pasos:

Entra en WhatsApp .

Pulsa en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Selecciona Ajustes .

Pulsa en Cuenta .

Selecciona Privacidad .

Desplázate hasta la opción Confirmaciones de lectura y desactívala.

De esta manera, WhatsApp dejaba de informar a un usuario de los contactos que habían visto su estado. Si el usuario curioso ya tenía desactivada la opción, no tenía que preocuparse de nada más. Si normalmente la tenía activada, sólo debía volver a hacerlo tras ver los estados que le interesaran para que su WhatsApp recuperara el funcionamiento habitual.

Por ese motivo, en 2019, WhatsApp introdujo un cambio en el funcionamiento de la aplicación que entorpecía en cierta medida esa práctica. Si el usuario cotilla vuelve a activar la confirmación de lectura en WhatsApp, los usuarios cuyos estados haya visitado serán informados de su presencia. Con lo que la táctica dejaba de ser útil, en cierta medida.

Dada la condición efímera de los estados y que desaparecen a las 24 horas, la forma de sortear la limitación es obvia. Basta con esperar a que el estado sea eliminado de la cuenta que lo ha publicado para volver a activar la confirmación de lectura sin que el objeto de la curiosidad sea informado de que se ha visto su estado. En el peor de los casos, no más de esas 24 horas.

Por lo tanto, el viejo método de desactivar la confirmación de lectura sigue funcionando, a condición de que se espere a que desaparezca el estado para activarla de nuevo. Y si eres un usuario que la tiene desactivada de forma habitual, puedes ver los estados que quieras sin que nadie se entere.