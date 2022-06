Apple gestionará con sus propios recursos los préstamos del servicio financiero Apple Pay Later

Una de las sorpresas de la conferencia de desarrolladores de Apple que tuvo lugar este lunes y en la que la compañía anunció nuevo software y hardware fue la nueva incursión de Apple en el sector financiero. Apple Pay Later será un servicio BNPL (Buy now, pay later o compra ahora, paga después) que permitirá al usuario abonar las compras que realice a través de Apple Pay en cuatro cuotas del mismo importe y hasta en seis semanas, sin intereses ni comisiones.

Según ha explicado el analista Mark Gurman en Bloomberg, la compañía ha creado una empresa subsidiaria, Apple Investing LLC, que “supervisará las verificaciones de crédito y tomará decisiones sobre préstamos para el servicio” Apple Pay Later. A través de esta subsidiaria, completamente controlada por Apple y que opera de forma separada, la empresa se hace cargo de la estructura del servicio que gestionará con sus propios recursos, incluyendo el importe de los préstamos, y en el que otros socios del sector bancario que han colaborado anteriormente con Apple tienen una participación reducida.

Mastercard interactuará con los vendedores con un producto BNPL llamado Installments, que Apple emplea, mientras que Goldman Sachs será el emisor técnico de los préstamos y el patrocinador oficial BIN, según ha explicado la compañía a CNBC. De esta manera, Apple busca que la mayor parte de la infraestructura del nuevo servicio financiero sea propia para seguir desarrollando nuevos servicios financieros en el futuro.

No es la primera incursión de Apple en el sector financiero, pero sí la primera vez que Apple entra a gestionar aspectos como préstamos, gestión de riesgos y evaluaciones de crédito. En el caso de la tarjeta de crédito Apple Card, disponible sólo en Estados Unidos, Apple depende de Goldman Sachs para estas funciones.

La compañía realizará una “verificación de crédito suave” para asegurar que los usuarios pueden afrontar los pagos y el límite máximo será de 1.000 dólares, ha confirmado Apple a CNBC. Si el usuario no cumple con sus obligaciones de pago, Apple dejará de prestarle el servicio, pero no informará de créditos impagados a las oficinas de crédito.

Según Bloomberg, la compañía está trabajando en otro programa BNPL que admitirá pagos fraccionados a largo plazo y recibe el nombre de Apple Pay Monthly Installments. Al contrario de lo que sucede con Apple Pay Later, este programa requeriría una mayor colaboración con compañías como Goldman Sachs para ofrecer diferentes planes e intereses a los usuarios. Este y otros planes forman parte de una “iniciativa secreta” llamada Breakout que incluye un motor de procesamiento de pagos propio que podría reemplazar al de CoreCard Corp., nuevos servicios al cliente, análisis de fraude, herramientas para el cálculo de intereses y recompensas por otros servicios.

Apple Pay Later será lanzado inicialmente en Estados Unidos antes de que termine el año junto a iOS16, pero Apple espera extender el servicio a otros países.