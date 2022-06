Las novedades que llegan a iPhone, iPad, Mac y AppleWatch con iOS e iPadOS 16, MacOS 13 y WatchOS 9

Este lunes ha sido un día cargado de novedades en el mundo Apple. A la presentación de los nuevos MacBook Pro y Air de 13 pulgadas potenciados con la nueva generación de procesadores M2 y la incursión de Apple en el sector de la financiación, se unen todas las novedades de software que es lógico esperar en un evento de desarrolladores. Apple detalló los cambios que traerán las próximas versiones de los sistemas operativos de los iPhone, iPad, ordenadores Mac y AppleWatch con, respectivamente, iOS e iPadOS 16, MacOS 13 Ventura y WatchOS 9. Repasamos las más importantes:

En iOS 16

Pantalla de bloqueo

Se rumoreaba una pantalla always on, como en Android, pero al final no ha sido así. Los usuarios de iPhone disfrutarán de una nueva pantalla de bloqueo en la que además de hora, fecha y notificaciones se podrán incluir widgets del tiempo, fitness, música u otras aplicaciones. Serán personalizables con una serie de estilos predefinidos y el usuario podrá elegir entre distintas tipografías para cada uno. También configurar varias pantallas de bloqueo que se muestren según la hora del día o el día de la semana, aplicar filtros a las imágenes que se emplean como fondo y las notificaciones serán menos intrusivas, mostrándose en la parte inferior de la pantalla como un carrusel, todo sin salir de la pantalla de bloqueo.

Configurando la nueva pantalla de bloqueo en iOS 16. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Mensajes

El usuario podrá editar un texto ya enviado, de lo que la aplicación informará convenientemente al receptor, y eliminarlo, además de poder volver a marcar como no leído un mensaje ya abierto.

Dictado de voz

Al utilizar el dictado por voz, la app seguirá mostrando el teclado en pantalla para que el usuario pueda cambiar fácilmente entre el modo escritura y dictado.

El dictado de voz permite usar tanto la entrada de voz como manuscrita sin interrupciones. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Texto en vivo en vídeo

El reconocimiento de texto a través de la cámara que iOS estrenó el año pasado amplía sus funciones. Texto en vivo podrá utilizarse no solo en imágenes sino también sobre vídeo. Una función que se demostrará particularmente útil con contenidos como tutoriales. El sistema también será capaz de detectar automáticamente a una persona, animal u objeto en una foto para separarlo del fondo de la escena al mantenerlo pulsado.

Maps

La aplicación de mapas de Apple permitirá añadir paradas en un ruta y hacerlo sobre la marcha indicándoselo a Siri. El usuario podrá añadir hasta quince paradas en una ruta.

Organizando las paradas en una ruta que será enviada al iPhone. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

iCloud Fotos

La nueva versión del sistema operativo introduce las bibliotecas compartidas en el servicio de almacenamiento en la nube de Apple. Los álbumes colaborativos podrán ser compartidos con amigos y familiares y estarán sincronizados, de forma que si se edita una foto la imagen quedará modificada para todos.

Salud y Medicación

La app Salud estrena una nueva función llamada Medicación con el objetivo de llevar el control de los tratamientos, vitaminas o suplementos que un usuario deba tomar. Permitirá crear listas, calendarios y recordatorios y con solo enfocar la cámara del iPhone, la aplicación reconocerá un medicamento y prevendrá al usuario si existen posibles interacciones farmacológicas críticas.

Safety Check

Presentada como una herramienta contra la violencia de género, Safety Check permite revocar permisos de acceso de otros usuarios que ya no interese que los mantengan, desconectar la cuenta de iCloud del resto de dispositivos y limitar la mensajería al iPhone que se está utilizando.

Mail

La aplicación de correo electrónico de Apple permitirá deshacer el envío de un mail durante unos segundos tras enviarlo, programar correos para enviarlos a una hora determinada y avisará al usuario si menciona un adjunto en el cuerpo del mensaje pero no lo ha añadido al correo.

CarPlay

La app de conducción de Apple mejora su integración con los sistemas de navegación de los vehículos para ofrecer información más relevante de lo que pasa en coche y no solo de lo que sucede en el iPhone. Se adaptará a las pantallas de gran tamaño que empiezan a verse en vehículos de gama alta, podrá funcionar en modo multipantalla cuando el vehículo tenga más de una e incluso sustituir por completo el interfaz propio del vehículo y ofrecer la información de velocidad, revoluciones por minuto, nivel de combustible, etc. Incluso se podrá tener la pantalla de navegación de Apple Maps tras el volante, para seguir la ruta desviando lo mínimo los ojos de la carretera.

El nuevo CarPlay en un coche cualquiera. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

En iPadOS 16

Multitarea

Además de las novedades que comparte con iOS 16, el sistema operativo del iPad permitirá superponer múltiples ventanas que se podrán redimensionar y apilar al gusto del usuario.

Monitores externos

Los iPad Pro y Air mostrarán una imagen adaptada al formato del monitor externo que se utilicen, eliminando el uso de barras negras. Desafortunadamente, esta novedad solo podrá ser aprovechada por los modelos que hagan uso del chip M1.

El iPad podrá aprovechar el espacio de un monitor externo sin recurrir a bandas negras. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

App Tiempo

Hasta ahora los usuarios debían apañarse con un widget, pero con iPadOS 16 la aplicación del tiempo de Apple podrá usarse en el iPad.

En MacOS 13 Ventura

Stage Manager

El sucesor de MacOS 12 Monterey estrena una nueva forma de trabajar con ventanas que permite apilarlas en el lateral de la pantalla, en un segundo plano y empleando una solución visual (se muestran en escorzo, distinguiéndose claramente del resto de elementos) de lo más acertada.

Stage Manager en acción. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Spotlight

Versión mejorada del buscador que ahora ofrece resultados más completos y permitirá realizar algunas acciones desde Spotlight, sin necesidad de abrir la aplicación, así como buscar texto en una imagen almacenada en el equipo o de Internet.

iPhone como cámara web

Con Continuity el usuario podrá utilizar su iPhone como cámara web en una videoconferencia y aprovechar las capacidades de su cámara. Por ejemplo, si el iPhone dispone de una lente gran angular, se podrá utilizar como una fuente de imagen independiente de la cámara principal.

Metal 3

La nueva versión de la API de juegos que los hace funcionar en los equipos de Apple viene con una nueva solución de escalado, al modo del DLSS de las tarjetas gráficas de Nvidia o el FSR de las de AMD. Metal FX Upscaling permitirá mayores resoluciones sin pérdida de rendimiento y un mejor aprovechamiento de la GPU.

Passkeys

Una alternativa a las contraseñas tradicionales, este nuevo sistema emplea formas de identificación biométricas mediante TouchID y FaceID que no se almacenan en ningún servidor.

En WatchOS 9

Entreno

La novena versión del sistema operativo para relojes inteligentes de Apple, además de cuatro nuevas esferas, ofrece información más detallada sobre el rendimiento físico del usuario. Incluye cuatro nuevas métricas para detectar posibles errores que desemboquen en lesiones mediante la detección de errores de postura.

Una de las nuevas esferas incluidas en WatchOS 9. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Sueño

La aplicación podrá detectar casos potenciales de apoplejía mientras el usuario duerme, así como compartir un pdf con el registro de la mediciones biométricas con el doctor mediante la función AFib.