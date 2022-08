Diez mitos sobre teléfonos móviles que todos nos hemos creído

Es inevitable: apenas algo se hace popular, comienzan las leyendas urbanas. Y en la época de internet, las fake news y la red como fuente de información, es muy fácil que una noticia se haga popular sin ninguna fuente que lo sustente. Una de las víctimas más habituales de esto es el teléfono móvil y los mitos que todos nos hemos creído. Aquí van los 10 más populares.

Cáncer

La noticia llegó a todas las portadas del planeta y hasta hubo quienes aseguraban que la OMS aconsejaba evitar su uso. Todo surgió por un estudio realizado por el Instituto de Toxicología de Estados Unidos en ratones. El estudio comenzó en 1999 y duró 10 años… a un coste de 30 millones de dólares. Si bien los resultados mostraron que había una relación entre los tumores y el uso de móviles, los autores señalan que sus resultados no se pueden aplicar a los humanos. Primero por el tipo de exposición: desde el útero los ratones fueron expuestos a intervalos de 10 minutos de las frecuencias de los móviles, con 10 minutos de descanso a lo largo de 9 horas seguidas. Un uso mucho mayor del que le damos habitualmente. Por otro lado, también señalan que las frecuencias usadas en las pruebas son muy distintas a las del 4G o 5G actuales. Así que, a menos que sigas usando un móvil de hace 15 años que lo utilices durante una década y unas cinco horas al día seguidas, no tendrás problema.

Impotencia

Otro mito más que surgió por un estudio científico y se aprovechó de titulares alarmistas. El estudio concluyó que llevar un móvil en el bolsillo durante más de 4 horas seguidas provoca disfunción en el tejido eréctil. ¿El problema? Del estudio participaron 30 voluntarios: 20 con disfunción previa y 10 sin problemas en la región de marras. El estudio cuenta con un universo de voluntarios muy pequeño, no pudo reproducirse por otros expertos y, finalmente asume que quienes tenían la disfunción, era por los móviles. Si todos hubieran sido rubios o con un lunar en el cuello, las conclusiones podrían haber sido otras, pero vinculadas al color de cabello o a la geografía dérmica.

Carga nocturna

Si cargas el móvil por la noche se calienta y corre el riesgo de explotar. Otro mito: la mayoría de los móviles tienen un chip que detiene la carga cuando alcanza el 100%. El problema es usar cables y cargadores no originales y a menudo muy económicos, que no son compatibles y dificultan la función del chip. Es el cargador lo que suele ser el problema, no el móvil.

Sacar el chip para que no te rastreen

A menos que seas espía, es raro que hayas tenido el impulso de quitar la tarjeta SIM para que no te sigan, pero es algo que vemos en muchas películas. Y es otro mito. Si el móvil tiene batería, aunque esté en modo off, puede seguir siendo rastreado. Para deshabilitar esto hay que ponerlo en modo avión o quitar el GPS.

Arroz

Si nuestro móvil ha caído al agua lo mejor es ponerlo en arroz, que absorbe la humedad. Otro cuento: el arroz absorbe la humedad, sí, pero aquella con la que está en contacto. Por lo tanto no tiene forma de llegar a la que hay en el interior del dispositivo. De hecho el almidón presente en el arroz puede dañar los circuitos.

Batería a cero

Este es uno de los más populares: al adquirir un móvil nuevo dejar que la batería se agote para que tenga una vida más larga. Y lo mismo una vez que lo tenemos en uso. Precisamente es esta costumbre la que daña las baterías de los móviles. La mejor forma de cuidarlas es con cargas frecuentes, aunque sean parciales.

Interferencia en gasolineras

Hasta la fecha no se ha producido ningún caso en el que los móviles hayan provocado un incendio en una gasolinera. De hecho, un estudio realizado entre 1995 y 2004 en 243 gasolineras que se habían incendiado en todo el mundo, no encontró pruebas de que la causa fueran los móviles.

Cocinar palomitas

Este bulo surgió por una serie de vídeos publicados en 2008, pero se trata de un truco.

Si suponemos que cada teléfono móvil emite energía a su potencia media máxima de 0,25 W durante 1 minuto e incluso si la potencia total de cada teléfono fuera completamente absorbida por las palomitas de maíz, el aumento de temperatura será mínimo y aún muy por debajo de la temperatura de 190 °C realmente necesaria para obtener palomitas de maíz. Un horno de microondas de unos 1000 vatios tarda entre 30 segundos y un minuto en hacer palomitas de maíz. Incluso con tres o cuatro teléfonos, la potencia total es al menos 1000 veces inferior a la necesaria para hacer palomitas.

Cargarlo en el microondas

La imagen que desató el bulo de la carga en el microondas FOTO: Internet

Volvemos con los microondas y sus cualidades mágicas. Un bulo de hace años afirmaba que Apple había logrado sincronizar las frecuencias de microondas y las de carga de sus móviles en una nueva configuración de su sistema operativo. Era todo un bulo pero muchos vieron cómo se quemaba su móvil.

Aviones

El uso de teléfonos móviles a bordo puede hacer que se desconecte el piloto automático y se produzca un accidente. Eso lo sabemos todos… ¿O no es así? Los teléfonos móviles emiten transmisiones activas en el espectro electromagnético, pero el espectro de estas emisiones está dividido para diferentes usos, por lo que una llamada de teléfono no debería interferir con las bandas reservadas para las comunicaciones de aeronaves o los sistemas de navegación GPS. La prohibición de usar estos dispositivos a bordo tiene más que ver con la posible interferencia de las redes terrestres que con cualquier peligro que represente para los sistemas de las aeronaves.