Las nuevas gafas de realidad virtual de Sony para PlayStation costarán más que la propia PS5

La nueva generación de gafas de realidad virtual de Sony para Playstation ya tiene precio y fecha de lanzamiento. Será el próximo 22 de febrero de 2023 cuando el dispositivo llegue al mercado para acompañar a PS5, lanzada hace dos años, y lo hará por un precio realmente espectacular, pero no en el mejor sentido: PS VR2 costará 599 euros.

La generación anterior, que acompañó a PlayStation 4, salió a la venta en 2016 por 399 euros, lo que supone un aumento de precio del 50% de la primera a la segunda. De esta manera, el dispositivo se sitúa por encima del coste de una PS5, a pesar de que Sony aumentó recientemente su precio de venta de 499 a 549 euros, el modelo con unidad lectora.

La segunda generación de PS VR llegará el próximo 22 de febrero. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Sony.

En cualquier caso, Sony es optimista con el futuro que tienen por delante las PS VR2. Si la primera generación tardó ocho meses en vender un millón de unidades y para finales de 2019 solo contabilizaba 5 millones de unidades entre los usuarios, la compañía confía en alcanzar los dos millones de unidades para el próximo mes de marzo, según informó el mes pasado Bloomberg.

El dispositivo estará disponible para su venta en diferentes packs junto al primero de sus accesorios que saldrá a la venta el mismo día. El pack PlayStation VR2 incluirá las gafas de realidad virtual, la pareja de controladores PS VR2 Sense y auriculares estéreo por 599 euros. Habrá otro pack que añadirá un código para descargar el juego “Horizon Call of the Mountain” por 569 euros y una base de carga para los PS VR2 Sense que costará 49,99 euros. Podrán reservarse a través de la web de Sony desde el próximo 15 de noviembre.

PS VR2. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Sony.

Como es de esperar tras seis años, nueva plataforma y aumento de precio, la nueva generación de gafas virtuales de Sony trae abundantes novedades. Entre ellas, retroalimentación acústica del casco, seguimiento ocular a través de cuatro cámaras integradas, tecnología de audio 3D Tempest y un único cable de conexión con la videoconsola mientras que los controladores PS VR2 Sense, de diseño esférico y que sustituyen a los PlayStation Move de PS4, emplean joysticks analógicos, botones, gatillos adaptativos, detección táctil y retroalimentación háptica.

Los controladores PS VR2 Sense. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Sony.

PS VR2 cuenta con un panel OLED con una resolución de 2.000 x 2.040 píxeles por ojo (frente a 960 x 1.080 en cada a ojo de la generación anterior) del que Sony no ha mencionado la diagonal (5,7″ en PS VR), pero que permitirá experiencias 4K en HDR. La tasa de refresco, entre 90 y 120 Hz, se mantiene igual que en su predecesor, amplía el ángulo de visión de 100 a 110 º y es un poco más ligero.

Sony espera que haya 20 títulos compatibles con PS VR2 en el momento de su lanzamiento. Entre ellos, “Jurassic World Aftermath Collection”, “Cities VR”, “The Walking Dead: Saints and Sinners - Chapter 2: Retribution” y “Firewall Ultra”. Otros títulos en desarrollo para PS5 y las nuevas gafas de realidad virtual de Sony son “No Man´s Sky”, “Resident Evil Village” y “Star Wars: Tales from the Galaxy´s Edge”.