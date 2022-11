Iberia alerta de un fraude en WhatsApp que emplea concursos y sorteos falsos para volar

Las estafas que encuentran su mejor medio de transmisión en WhatsApp no son nada nuevo, pero Iberia ha lanzado este fin de semana una alerta tras detectar en los últimos días un aumento de las alertas sobre concursos falsos y sorteos fraudulentos para volar con Iberia.

En una serie de tuits publicados en el perfil oficial de la compañía en Twitter, Iberia ha señalado que “en los últimos días hemos detectado un elevado número de alertas respecto a concursos falsos y sorteos para volar Iberia, que circulan especialmente a través de Whatsapp y que son un fraude”.

La compañía recuerda que los únicos lugares en los que publica promociones, sorteos y concursos son en la web de la compañía y en los perfiles oficiales en medios sociales. Además de en WhatsApp, la compañía aérea cuenta con perfiles oficiales en Instagram, Facebook, Linkedin y Twitter. También ha animado a los usuarios a informarles de “cualquier contenido sospechoso” en relación con Iberia que puedan detectar.

Iberia no ha facilitado detalles específicos sobre el fraude detectado, ni si se trata de una sola campaña o de varias que emplean el gancho de conseguir vuelos gratuitos con la compañía. Tampoco ha explicado en qué otros medios se está difundiendo la estafa además de en WhatsApp.

📢 Aviso a los pasajeros: en los últimos días hemos detectado un elevado número de alertas respecto a concursos falsos y sorteos para volar Iberia, que circulan especialmente a través de Whatsapp y que son un fraude. 1/ — Iberia (@Iberia) November 5, 2022

En la mayoría de los casos este tipo de estafas, con concursos y sorteos falsos, tienen por objeto la recopilación de información personal que se solicita para poder proceder a recibir el falso premio, aunque en ocasiones también pueden solicitar información bancaria o un método de pago con alguna justificación o suscribirte a un servicio de pago no deseado . Esto sucede tras participar en el concurso o sorteo amañado en el que siempre se gana el premio.