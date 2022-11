Así son los nuevos robots armados desarrollados por Israel

Las armas robóticas, los drones con armas y otras nuevas tecnologías militares, son cada vez más frecuentes en todo el planeta. Este tipo de armas a menudo actúan mediante un control a distancia que ejerce un humano y son utilizadas por Estados Unidos en Irak, por Corea del Sur a lo largo de la frontera con Corea del Norte y por varios grupos rebeldes sirios con los conflictos que ello crea. A ellos ahora se suma un nuevo tipo de robot armado, desarrollado por Israel, que utiliza la inteligencia artificial para disparar a objetivos seleccionados con una gran precisión.

Los robots, desarrollados por la compañía israelí Smart Shooter, pueden disparar gases lacrimógenos, granadas paralizantes y balas de goma. Cada una está equipada con una lente de vigilancia y usan inteligencia artificial para rastrear objetivos. Los robots son operados de modo remoto por soldados. Son ellos los responsables de seleccionar el blanco y el tipo de munición. La cámara de vigilancia permite apuntar a zonas específicas del cuerpo o a una persona específica en una multitud. El sistema se activa solo después de que los algoritmos evalúen factores complejos como la velocidad, la distancia y el viento entre otros parámetros.

Por ahora estos robots solo cuentan con municiones no letales destinadas al “control de multitudes” según Smart Shooter. Pero no será siempre así. La compañía fabrica “sistemas de control de fuego” que, según dice, “aumentan significativamente la precisión, la letalidad y la conciencia situacional de las armas pequeñas”. Se trata de una empresa que cuenta con contratos con docenas de militares en todo el mundo, incluido el Ejército de los EE. UU.

El sistema está destinado a minimizar las bajas al distanciar a los soldados de la violencia y limitar los daños colaterales al hacer que los disparos sean más precisos. “Es muy rápido, incluso más rápido que los soldados – explica Paul Scharre, vicepresidente del grupo de expertos de Washington Center for a New American Security y ex francotirador del ejército de EE. UU. –. Al carecer de emociones y con una gran puntería, tienen el potencial para reducir la violencia. Pero la ausencia de normas internacionales para los “robots armados” es problemática. Solo cuestión de tiempo antes de que estos sistemas automatizados estén equipados para usar la fuerza letal”.