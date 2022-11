Google lanza en España su VPN para Windows y Mac: ventajas y desventajas

Ha tardado más de un año, pero ya está aquí. El servicio VPN que Google lanzó a mediados de 2021 para Android y a comienzos de 2022 para iOS ya se encuentra disponible para los usuarios de ordenadores Windows y Mac en 22 países, entre los que se encuentra España, como parte del servicio por suscripción Google One.

Google One es la alternativa que la compañía ofrece a los usuarios que se quedan sin espacio en sus cuentas de Gmail. Cuando alcanzan el límite, pueden ampliar sus 15 GB suscribiéndose a alguna de las modalidades de este servicio. Por 1,99 euros al mes aumenta a 100 Gb, por 2,99 a 200 y por 9,99 euros mensuales a 2 TB de almacenamiento añadiendo Google Workspace Premium (funciones extra en videollamadas con Google Meet) y Google One VPN. La compañía no ha incrementado el precio de la suscripción tras añadir este último servicio.

Las redes virtuales privadas o VPN son una herramienta de uso cada vez más común, como certifica el reciente desembarco de un gigante como Google en el sector. Protegen la privacidad de los usuarios cifrando su tráfico de datos, ocultando la dirección IP y enmascarando su ubicación a través de la infraestructura de servidores del proveedor repartida por el mundo. En este sentido, pocas empresas pueden compararse con Google. Su VPN se presenta más accesible y sencilla de usar que otras para el profano, pero también más limitada.

Las compañías que ofrecen este tipo de servicios suelen añadir características extra. Por ejemplo, NordVPN, uno de los proveedores más destacados de VPN, añade protección contra malware, bloqueo de rastreadores y de anuncios, herramienta de cifrado de archivos y gestor de contraseñas.

Google One VPN va a lo básico, canaliza el tráfico del usuario a través de sus servidores con un potente sistema de cifrado y oculta la dirección IP que puede identificarle. Pero lo que sí puede ser una pega para algunos usuarios es que no permite elegir la ubicación de la dirección IP que el sistema proporciona en lugar de la real, algo que es habitual en este tipo de servicios.

En el lado positivo, su uso no puede ser más simple. Tras descargar la app para Windows o Mac, tan solo hay que activar el botón de VPN para estar protegido en todas las conexiones a Internet y no preocuparse en este sentido. Una cuenta puede usarse en hasta seis dispositivos y Google asegura que la velocidad de conexión no se ve afectada, una pega habitual en muchos servicios de VPN.

La VPN de Google se sitúa en una zona gris dentro de la oferta en este sector. Por un lado, es más caro que muchos otros servicios que con planes anuales o bianuales se quedan en menos de la mitad y con más opciones como VPN. Por otro lado, Google tiene una de las mayores infraestructuras de servidores y el añadido del espacio extra puede ser decisivo para algunos usuarios. Para los que ya eran suscriptores de Google One Premium, es un regalo.