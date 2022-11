El gadget del sábado: Huawei MateBook X Pro, una roca

Los últimos años Huawei ha sido penalizado en sus smartphones por el bloqueo de los servicios de Google, algo que ha afectado sus ventas fuera de China. Sin embargo eso ha ocurrido solo en sus móviles, mientras que sus portátiles mantienen la colaboración con Microsoft, gracias a ello sus modelos en este rubro no solo exhiben excelentes cualidades de hardware, también se “visten” con el software de uso más frecuente sin penalizar al usuario en absoluto. Prueba de ello es el portátil más avanzado que ha lanzado Huawei hasta la fecha: el MateBook X Pro. Lo hemos probado y este es el veredicto.

En lo que a especificaciones respecta, estamos ante un dispositivo de 1,38 kilos, 14,2 pulgadas de pantalla táctil, procesador Intel Core i7-1260P, gráfica a cargo de Intel Iris Xe, una memoria de 16 GB con un almacenamiento de 1 TB y Windows 11 Home a cargo del software. Este es al ADN del portátil pero detrás de su genética se esconde mucho más. Su cuerpo está construido con una aleación de magnesio y la diferencia con aquellos que utilizan otros materiales, como aluminio, no solo está en el peso (menor) sino en la capacidad de absorber los golpes: el magnesio tiene una mayor resistencia y para un portátil es algo muy valioso. A esto hay que sumarle una capa exterior texturizada con propiedades oleófugas: básicamente un polímero que repele la grasa propia de nuestra piel (léase dedos) y evita las marcas de las huellas.

La pantalla por otro lado, roza el infinito con unos marcos exiguos y una respuesta táctil muy veloz a la que puede costar acostumbrarse al principio para los usuarios clásicos, pero que muy pronto se vuelve imprescindible para tareas cotidianas… si solo fuera compatible con algunos stylus, ya sería la guinda sobre el pastel.

Muy útil y rápido también resulta el botón de encendido con huella dactilar en una de las esquinas: evita el uso de claves y se configura muy fácilmente. Uno de los detalles interesantes es que pese a su tamaño y peso, la apertura del portátil se puede llevar a cabo con una sola mano, gracias al hueco que hay entre el teclado y la pantalla y la ubicación de la bisagra. Y hablando del teclado: respuesta rápida, retroiluminado y no le teme a las tareas pesadas. Algo parecido con el trackpad, de tamaño considerable. Aquí hemos descubierto que no solo sirve para navegar por la pantalla, también cuenta con un total de 8 gestos programables que nos permiten deslizar el dedo para subir o bajar el volumen, responder videollamadas, cerrar ventanas… lo que seamos capaces de pensar.

Pero no es oro todo lo que reluce y hay algunas pegas. Una de ellas es que en cuanto a conectividad, le faltan puertos: incluye dos Thunderbolt 4, dos USB-C (uno de carga) y un jack de 3,5 mm. Primera objeción: los dos puertos USB-C están del mismo lado y a veces la carga se hace incómoda al tener que situarlo en una orientación específica. Se hecha de menos otro puerto USB-C en el lado opuesto y quizás una salida micro-HDMI y hasta una ranura para tarjetas SD en el frontal, como solían tener antiguos modelos.Otro detalle: a pleno rendimiento la temperatura se eleva y puede resultar molesto, lo mismo que el ruido del ventilador. No es preocupante pero sí un detalle a tener en cuenta en ciertos entornos de trabajo. El otro aspecto que nos ha fruncido el ceño ligeramente es la autonomía: no pasa de las 6 horas con un uso normal y si tenemos en cuenta que la carga toma unos 90 minutos, se dificulta su uso en una jornada extensa.

Lo que sí incluye el Matebook Pro X es una conexión muy útil y que si bien no da más batería, sí ahorra tiempo: Superdispositivo. Gracias a esta capacidad es posible conectar de forma inalámbrica el portátil a otros dispositivos de forma directa, wireless y sencilla. Basta aproximarlos para que ambos se detecten y se pueda transferir información (archivos, imágenes, etc.) pero también acceder al contenido de ambos dispositivos: por ejemplo ver archivos del móvil en el ordenador y hasta jugar. Y en este apartado específico hay que destacar la reproducción de los colores (si no hay mucha luz ambiental que provoca reflejos molestos) es una delicia y el sonido también ha sido muy cuidado para hacer que la experiencia multimedia sea de alta gama.

Veredicto: el Matebook Pro X es uno de los mejores equipos de la actualidad y, si no fuera por el tema de los puertos y un plus que le falta a la batería, sería líder en el mercado.

Está disponible en color azul, gris y blanco por €1.899