21 millones de votos eligen la mejor cámara de smartphone en una prueba a ciegas y gana un gama media

Si un smartphone es gama alta o premium y tiene un precio acorde con la categoría, lo esperable es que todos sus componentes se sitúen entre lo mejor que puede ofrecer el mercado, pero en 2022 parece que no es así. Al menos, de acuerdo con los 21 millones de votos emitidos en una prueba a ciegas organizada por el youtuber especializado en tecnología Marques Brownlee, en la que han participado más de 600.000 personas y ha dado como ganador a un gama media: el Google Pixel 6A.

Brownlee, al que siguen más de 16 millones de personas en su canal de YouTube, organiza cada año a través de sus redes sociales esta competición en la que presenta una serie de fotografías capturando la misma imagen y entre las que hay elegir las mejores, sin conocer el terminal con el que se han sacado.

Para la edición de este año creó una web en la que llevar a cabo las votaciones, lo que le permitió ampliar su test ciego a varios cientos de fotografías tomadas por un total de 16 terminales lanzados en 2022. Llegó a mucha más gente y los resultados de la prueba, más exhaustiva, son más representativos de lo que puede pensar el consumidor.

Tras tres días de competición, 600.000 participantes y 21 millones de votos, resultó que no ganó ningún terminal de gama alta como podía esperarse, sino el mucho más contenido en precio Google Pixel 6A, la variante destinada a la gama media de la serie Pixel 6 de 2021, que Google lanzó este verano. Este smartphone, que actualmente puede comprarse online a partir de 335 euros, lo hizo frente a terminales mucho más caros y reputados como el iPhone 14 Pro (desde 1.319 euros en tiendas online) o el Samsung Galaxy S22 Ultra (desde 999 euros).

Lo cierto es que el éxito del Pixel 6A no se debe solo a su cámara, cuyas especificaciones son mucho más modestas (cámara dual con un gran angular de 12,2 MP y ultra gran angular de 12 MP) que las de sus competidores, sino a las tecnologías de software con las que procesa las imágenes y su SoC Google Tensor que incluye un procesador dedicado para inteligencia artificial que las respalda.

En cualquier caso, el resultado final de la votación queda así:

Google Pixel 6A.

Pixel 7 Pro.

Asus Zenfone 9.

Oppo Find X5 Pro.

Samsung Galaxy S22 Ultra.

Realme 10 Pro+.

iPhone 14 Pro.

Huawei Mate 50 Pro.

Asus ROG Phone 6.

Vivo X80 Pro+.

Xiaomi 12S Ultra.

One Plus 10 Pro.

iPhone SE (3ª generación).

Nothing Phone (1).

Moto Edge 30 Ultra.

Sony Xperia I IV.

El smartphone de Google no fue el único gama media en hacerse con una posición destacada. También lo hizo el Realme 10 Pro+ (desde 338 euros en tiendas online) que quedó en la sexta posición, entre el Galaxy S22 Ultra y el iPhone 14 Pro, lo que viene a confirmar que lo más caro no siempre es lo mejor y que lo barato no siempre sale caro.