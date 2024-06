El 80% de los españoles considera que la IA puede suponer un riesgo para la sociedad y el 60% teme que le deje sin trabajo.

Tan solo ha pasado año y medio desde que ChatGPT llegó a nuestras vidas, pero el impacto que están teniendo las inteligencias artificiales generativas lo hace parecer un tiempo más lejano. Y a la vez que abren un mundo de posibilidades a la hora de trabajar y crear todo tipo de contenido en cualquier formato, también generan preocupación y desconfianza. Durante este tiempo, se han escuchado muchas voces criticando su rápido desarrollo y la imprudencia que puede suponer la búsqueda de una inteligencia artificial general que algunos expertos creen que podría derivar en un escenario apocalíptico.

Evidentemente, un ChatGPT o un Gemini están lejos de llegar a esto, pero la preocupación por la IA está ahí y la comparten una gran mayoría de españoles, aunque por motivos más mundanos. Un 80% cree que puede suponer un riesgo para la sociedad si no se gestiona de manera adecuada, siendo los principales ámbitos de preocupación el entorno laboral, la desinformación y la privacidad de datos, según una encuesta realizada por la consultora tecnológica Entelgy para conocer lo que piensa la población española de la inteligencia artificial, su uso en el día a día o las situaciones en las que considera que puede estar presente.

La confiabilidad que se le otorga

En áreas como la predicción de resultados médicos o la conducción de sistemas autónomos, la confianza de los usuarios no llega a los 5 puntos sobre 10. La población siente una mayor seguridad por esta herramienta en tareas relacionadas con la creatividad como puede ser el planear un itinerario de actividades para unas vacaciones o en aplicaciones que facilitan el día a día, como un sistema de seguridad basado en el reconocimiento facial. No obstante, incluso en estos casos, la puntuación no supera los 6 puntos de confianza.

Cuánto se la conoce y se usa

Pese a la popularidad de las herramientas de IA, la encuesta refleja que sigue siendo desconocida para una parte importante de los ciudadanos. El 21% de los españoles no está familiarizado con esta tecnología y de aquellos que admiten estarlo, un 66,3% reconoce no tener un gran conocimiento sobre ella.

En ese sentido, solo un 31,7% de la población reconoce el uso diario de la IA. Concretamente aseguran que usan esta herramienta en actividades como la compra por internet, 68,7%, o cuando usan sus redes sociales, 63,2%, siendo principalmente los jóvenes menores de 30 años quienes más utilizan esta tecnología a diario, un 38,1%.

Los riesgos y beneficios que los españoles perciben en la IA

Entre los riesgos que perciben en la inteligencia artificial, seis de cada diez españoles consideran que la IA puede sustituir a las personas en su puesto de trabajo, una valoración que crece sobre todo entre las mujeres, un 64,4%. Por otro lado, la desinformación a partir de bulos mediante imágenes, sonidos y contenidos creados con la IA, es una de las principales preocupaciones para el 88% de la población. Algo fácil de entender, teniendo en cuenta que más de la mitad de los encuestados, el 54,6%, ya ha sido víctima de uno de estos bulos.

Además, el riesgo de que tantos datos recopilados y procesados caigan en las manos equivocadas es una amenaza para las personas, quienes han incrementado sus exigencias en lo que se refiere al tratamiento de sus datos y cómo se utiliza esta información. Concretamente el 59,6% de los españoles considera que la privacidad y la cesión de datos son el principal desafío de esta tecnología, sobre todo entre las personas entre los 45 y 59 años de edad, 88,5%.

Pero la población también ve en la IA un aliado. La inteligencia artificial ha cambiado distintos aspectos de nuestro día a día, también la forma en la que se trabaja. Muestra de ello es que ya un 53,4% de los españoles utiliza la Inteligencia Artificial en su puesto de trabajo. No solo eso, sino que el 83% de los españoles considera que la IA debería enseñarse en las empresas y centros de trabajo.

No solo el ámbito empresarial se puede beneficiar de esta tecnología. La IA también ayuda a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según los ciudadanos. El 19,3% de los españoles considera que la IA puede proteger el medio ambiente, concretamente en la monitorización de la calidad del aire y el agua, la predicción y mitigación de los desastres naturales, así como la gestión de residuos.