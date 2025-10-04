La aplicación que debes tener si quieres recoger setas este otoño

Con la llegada del otoño, los bosques españoles se llenan de aficionados a la micología en busca de setas comestibles como el boletus, la níscalo o la chantarela. Sin embargo, la recolección de setas requiere no solo conocimiento del entorno natural, sino también una comprensión de las normativas locales y el uso de herramientas adecuadas. Afortunadamente, en España existen aplicaciones móviles que facilitan esta actividad, proporcionando información sobre especies, ubicaciones y regulaciones.

Una de las aplicaciones más destacadas es 'Cotos de Setas', disponible para dispositivos Android. Esta app ofrece mapas interactivos de más de 200 montes y cotos en España, incluyendo zonas libres y acotadas, y permite la compra de permisos directamente desde el móvil. Además, proporciona información sobre las especies presentes, periodos hábiles y cupos de recolección, y utiliza el GPS para ayudar a los usuarios a orientarse en el terreno.

Para la identificación de especies, una aplicación como 'Identificador de Setas' es una buena herramienta. Esta app permite a los usuarios tomar fotografías de las setas encontradas y obtener información sobre su comestibilidad, hábitat y características distintivas.

Consideraciones legales y medioambientales

Es importante destacar que la recolección de setas en España está sujeta a regulaciones específicas que varían según la comunidad autónoma y el tipo de terreno. Por ejemplo, en zonas como el Parque Micológico de Montes de Soria, se han implementado medidas para combatir la recolección ilegal, incluyendo la incautación de setas y la emisión de sanciones. Estas acciones buscan proteger el medio ambiente y garantizar una recolección sostenible.

Además, es fundamental respetar las normativas locales sobre el acceso a los montes y la recolección de setas. La Guardia Civil ha advertido que transitar o permanecer en caminos o áreas forestales sin autorización específica puede resultar en multas de hasta 3.000 euros.