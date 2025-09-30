Ahora puedes realizar compras directamente desde ChatGPT.

Si hay algo que va camino de convertirse en una super app como la que mencionaba Elon Musk tras adquirir Twitter, son los chatbots de IA. El más popular de todos ellos, con en torno a 700 millones de usuarios, ChatGPT, ha dado un nuevo paso en la dirección de convertirse en una app para todo, añadiendo la capacidad de que el usuario compre productos directamente en el chatbot, sin abandonar su interfaz.

La nueva función Instant Checkout (pago instantáneo) de ChatGPT está disponible para los usuarios de ChatGPT Free, Plus y Pro que residan en Estados Unidos. Ahora pueden comprar directamente a un vendedor de Etsy -marketplace internacional especializado en productos artesanales, vintage y creativos- con sede en EE.UU. y a más de un millón de tiendas presentes en Shopify.

Por ahora, solo es posible comprar los productos de uno en uno, pero OpenAI planea añadir carritos de compra de varios productos y ampliar su disponibilidad a más regiones y comerciantes.

ChatGPT already helps millions of people find what to buy. Now it can help them buy it too.



We’re introducing Instant Checkout in ChatGPT with @Etsy and @Shopify, and open-sourcing the Agentic Commerce Protocol that powers it, built with @Stripe, so more merchants and developers… pic.twitter.com/9miGZr1Yn7 — OpenAI (@OpenAI) September 29, 2025

Agentic Commerce Protocol, que es la base tecnológica de Instant Checkout y OpenAI ha desarrollado junto con Stripe, la plataforma de procesamiento de pagos online, ha sido publicado con licencia de código abierto. Los desarrolladores y comercios pueden crear sus propias integraciones usando este protocolo abierto y trabajar con distintas plataformas, procesadores de pago y modelos de negocio.

Así, el usuario podrá pulsar en los listados de productos que sean compatibles con Instant Checkout para completar los datos de compra, como la dirección de envío y el método de pago, y adquirir directamente el producto desde la interfaz de ChatGPT.

En este proceso, ChatGPT actúa como un agente de IA que acompaña al usuario durante la compra, mientras que los pedidos, pagos y envíos son gestionados por el comerciante a través de su propia infraestructura. OpenAI asegura que los resultados de productos son orgánicos y no patrocinados, incluso cuando se realizan consultas de compra como 'mejores zapatillas de running por menos de 100 dólares' o 'regalos para un amante de las motos'.

Instant Checkout es gratuito para los usuarios, pero OpenAI cobra una comisión a los comercios por cada transacción completada. También afirma que ChatGPT no prioriza los artículos con Instant Checkout al mostrar los resultados de productos.

'Cuando clasifica a varios comerciantes que venden el mismo producto, ChatGPT tiene en cuenta factores como disponibilidad, precio, calidad, si el vendedor es el distribuidor principal y si Instant Checkout está activado, con el fin de optimizar la experiencia del usuario', señala OpenAI.