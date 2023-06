¿Tienes un iPhone? Apple borrará tus fotos en menos de un mes

Esta semana Apple ha anunciado que retirará My Photo Stream, el álbum que almacena automáticamente tus imágenes de los últimos 30 días. Como parte del cierre, My Photo Stream dejó de cargar fotografías el 26 de junio y todo lo que contiene se perderá cuando se elimine definitivamente este álbum el 26 de julio. Así que si tienes un iPhone, debes ir a My Photo Stream y guardar el contenido en tu dispositivo para evitar perder las fotos.

Hasta hace poco, My Photo Stream había ofrecido almacenamiento gratuito durante más de una década y era una alternativa a iCloud Photos, pero el cierre de este servicio ha hecho que algunas imágenes ya no se guarden automáticamente: "Si una foto que desea no está ya en su biblioteca en un iPhone, iPad o Mac en particular, asegúrese de guardarla en su biblioteca en ese dispositivo", señalaba Apple en el comunicado.

Si tenemos contratado iCloud+ no hay motivo para preocuparse, sin embargo, si estás utilizando la versión gratuita de iCloud y siempre tienes el espacio justo, lo más probable es que esto te afecte de forma directa. Para evitar la pérdida de archivos hay que ir a My Photo Stream. Esta carpeta se encuentra en la aplicación Fotos en el iPhone o iPad y luego ir a Álbumes en la parte inferior. My Photo Stream aparecerá como uno de los álbumes, entre Recientes, WhatsApp, Instagram y otros. Abrimos My Photo Stream, luego seleccionamos en la esquina superior derecha de la pantalla. El siguiente paso es seleccionar todas las imágenes que deseamos conservar y luego Compartir (un cuadrado con una flecha hacia arriba que se puede ver en la parte superior) antes de presionar Guardar imagen para guardar estas fotos en su dispositivo.

Como explica Apple en su página de soporte, este proceso es ligeramente diferente si está guardando el contenido de My Photo Stream en un ordenador Mac. Aquí My Photo Stream siempre ha sido gratuito, por lo que les brinda a los usuarios un lugar en la nube para almacenar sus instantáneas más recientes de forma segura sin ningún coste (aunque una vez que las fotos se tomaron hace más de 30 días, desaparecerían de My Photo Stream).

Hasta ahora My Photo Stream siempre había proporcionado espacio para nuevas fotos, porque las que cumplen 30 días se eliminan automáticamente. Por supuesto, las fotos tomadas con un iPhone o iPad se guardan en la cámara (la carpeta Recientes), lo que significa que se almacenan localmente en el teléfono en lugar de en la nube. Pero el espacio de almacenamiento del teléfono es limitado y no puede acceder a estos archivos desde sus otros dispositivos Apple a menos que estén almacenados en la nube.

Muchos de nosotros también eliminamos fotos de la carpeta Recientes para liberar espacio en el teléfono sabiendo que aparecerán automáticamente en Mis fotos en streaming, pero todo esto ahora está cambiando. La razón por la que Apple suspendió My Photo Stream no está clara, aunque la decisión podría empujar a los usuarios a suscribirse a la versión paga de iCloud.