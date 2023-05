Así es KAAN, el caza furtivo turco de quinta generación orgullo de Erdogan y rival del F-35

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó este lunes las instalaciones de la compañía fabricante TUSAŞ (Turkish Aerospace Industry) para conocer, de primera mano, el futuro avión de combate de quinta generación turco, al que bautizó como KAAN. El prototipo era conocido hasta ahora como MMU (Milli Muharip Ucak) o TF-X. En el mismo evento fueron presentados el entrenador avanzado y avión de ataque ligero HÜRJET, el helicóptero pesado de ataque ATAK-2 y el nuevo UAV de ataque ANKA-3.

Ataviado con una cazadora de piloto y unas gafas de sol, al más puro estilo "Top Gun", el presidente turco no solo visitó los prototipos, sino que se subió a la cabina del caza y se fotografió en su interior. Tanto le gustó la experiencia que su foto de perfil en Twitter es de esta guisa. Además, todo esto lo hizo dándose un baño de multitudes, pues abrió las instalaciones de TAI al público, que acudió en masa a ver los prototipos.

En palabras de Erdogan el caza KAAN finalizará todas las pruebas en los próximos años, tras lo cuál será entregado a las fuerzas aéreas. El primer prototipo del KAAN fue presentado en noviembre de 2022, en la línea de montaje de Turkish Aerospace Industry (TAI). El 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo la prueba en tierra de los motores, durante la cual el avión recorrió autónomamente un trayecto en pista. La fecha de su primer vuelo es desconocida, pero se espera que sea este año 2023.

Y es que, si hay un país que ha apostado claramente por rearmarse y, además, con tecnología propia, es Turquía. Actualmente tiene un montón de proyectos en marcha, como es el caso de las aeronaves no tripuladas que tan importante papel están jugando en Ucrania y antes en otros conflictos, su nuevo portaaeronaves construido en colaboración con España, y, ahora, este nuevo caza de quinta generación que está desarrollando en solitario.

El objetivo es la autosuficiencia y, en este sentido, sus fuerzas armadas ya utilizan gran variedad de armamento diseñado y fabricado en Turquía: los mencionados helicópteros de Reconocimiento y Ataque Táctico como los T129 ATAK de la empresa turca TAI, el fusil de asalto MPT-76, producido por MKEK, el carro de combate Altay, fabricado por un consorcio de empresas turcas y que podría estar operativo el próximo año, el radar Mildar para helicópteros y UAV; el blindado de transporte de tropas Kirpi o el misil antitanque UMTAS, diseñado en principio para el helicóptero ATAK pero que se podrá integrar en otras plataformas.

Sin embargo, el proyecto más esperado es precisamente este caza de quinta generación KAAN, hasta ahora conocido como TAI TF-X. Las pruebas de rodaje y funcionamiento en tierra del prototipo comenzaron dos días antes del lanzamiento programado, el 16 de marzo de 2023. El ya bautizado como Kaan, denominado en turco como Milli Muharip Ucak (MMU, National Combat Aircraft), es un caza de superioridad aérea furtivo bimotor para todo clima. Se planea que reemplace al F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Turquía y se exporte a naciones extranjeras.

TAI TF-X, caza turco de quinta generación TAI

En palabras de Ismail Demir, el jefe de la Dirección de Industria de Defensa de Turquía (SSB), entidad de adquisiciones militares del país, “hemos abierto el telón, pero tenemos un largo camino por recorrer”. A los profesionales que están trabajando en el proyecto Demir les llamó a sentirse orgulloso porque un día podrán decir a sus hijos y nietos: “Fuimos parte del equipo que construyó el primer avión de combate a reacción de Turquía”.

Según el propio fabricante del aparato, “será un avión polivalente, diseñado principalmente para funciones aire-aire teniendo en cuenta también las funciones aire-superficie. Tras el análisis de ingeniería, los cálculos preliminares, basados en la información recibida de los proveedores de motores candidatos, se decide que el avión TF-X tiene una configuración bimotor”. Además, incorporará bahías de armas internas, sistemas de de inteligencia artificial y redes neuronales. Está previsto que este aparato se mantenga operativo hasta la década de 2070 y será interoperable con otros activos de las fuerzas aéreas turcas o incluso con los F-35, según el fabricante.

Tiene una infraestructura completamente doméstica para el intercambio seguro de datos y el uso de municiones inteligentes. El KAAN con su radar de alto rendimiento, guerra electrónica, electroóptica, comunicación, navegación y capacidad de identificación, logrará una mayor potencia de combate y disparos precisos desde las ranuras de armas internas a una velocidad alta/supersónica. También tiene reconocimiento y detección automáticos de objetivos, fusión de datos múltiples y capacidades de inteligencia artificial.

ASELSAN está desarrollando actualmente un radar de matriz de barrido electrónico activo avanzado que utilizará tecnología de nitruro de galio (GaN) para el programa TF-X MMU. El avión se integrará desde la cabina a los UAV que lo acompañan a través de conexiones de enlace de datos encriptadas. Es probable que la aeronave utilice variantes mejoradas del receptor de advertencia de radar (RWR), el sistema de advertencia de misiles (MWS), el sistema de advertencia de láser (LWS), la gestión de bengalas y desechos, el sistema de dispensación y el sistema de interferencia basado en memoria de radiofrecuencia digital (DRFM) de Aselsan. , que ya están desplegados con el resto de plataformas aéreas. El objetivo es utilizar la capacidad MUM-T (Manned Unmanned Teaming) del KAAN con la máxima eficiencia, el piloto en la parte trasera podrá coordinar y gestionar drones como Bayraktar Kizilelma y Bayraktar TB2.

Este es el primer avión de combate furtivo de quinta generación que incluye tecnología de gemelos digitales para el diseño y la producción. La instalación de fuselajes de compuestos de carbono avanzados de TAI, que se encargó de producir fuselajes para el programa Joint Strike Fighter (F-35) de Lockheed Martin, se ha encargado de desarrollar un fuselaje de compuestos de carbono avanzados para el KAAN.

Su envergadura es de 14 metros, mide 21 de longtiud y seis de alto. Alcanzará una velocidad 1,8 mach y su techo será de casi 17.000 metros.

La Subsecretaría de Industrias de Defensa (SSM) de Turquía también ha publicado una licitación para el desarrollo de un nuevo termoplástico compuesto de carbono más ligero para su fuselaje.

El KAAN equipará inicialmente el motor General Electric F110, que posteriormente será sustituido por un turbofan turco, de la empresa TRMotor, tras ganar en verano del 2022 el concurso para su fabricación. En dicho concurso también participó Tusas Engine Industries, no obstante, su candidatura no resultó vencedora. Además de estos dos motores, se encuentra un motor alternativo de una nación no revelada.

En un primer momento, el KAAN será un caza 4+, incorporándose a la 5ª generación a medida que se incluyan en el las tecnologías correspondientes, aún en desarrollo.