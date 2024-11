La razón por la que SpaceX abortó el aterrizaje en tierra del propulsor Super Heavy en el 6.ᵒ vuelo de Starship

SpaceX llevó a cabo el pasado martes el sexto vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande (121 metros) y potente que se ha construido hasta ahora. El vuelo fue un éxito casi total: logró cumplir con los objetivos de la misión, pero no repetir el impresionante momento vivido en el quinto vuelo, en el que el propulsor Super Heavy aterrizó en la torre de lanzamiento de forma controlada y fue sujetado por los dos enormes brazos metálicos del sistema conocido como Mechazilla.

Entre los objetivos cumplidos en el sexto vuelo se encuentra haber maniobrado la segunda etapa, la cápsula Starship, en el espacio, y haber repetido un amerizaje controlado en el mar, tanto con Super Heavy como con Starship. Para realizar la maniobra, Starship volvió a encender uno de sus seis motores Raptor para una combustión breve y poder realizar un ligero ajuste en su trayectoria de vuelo. La combustión duró solo unos segundos, y el impulso fue pequeño, apenas un cambio de velocidad de 77 km/h, pero demostró que la nave puede desorbitarse de manera segura en misiones futuras.

Ahora, ¿por qué Super Heavy no regresó a la base de lanzamiento, Starbase, como hizo el pasado 13 de octubre? En aquel quinto vuelo de prueba, SpaceX ya había advertido que, antes de decidir la maniobra de aterrizaje, se realizarían multitud de comprobaciones en la torre de lanzamiento y en Super Heavy y que, si detectaban condiciones inadecuadas, no lo intentarían. Eso es lo que ha sucedido esta semana en el sexto vuelo.

SpaceX no explicó los motivos por los que Super Heavy amerizó en el Golfo de México en lugar de en Starbase, en Texas. Sin embargo, Elon Musk sí lo ha hecho en un hilo de X iniciado por un comentario del magnate sobre el videojuego Diablo IV. Ante la pregunta de un usuario sobre por qué no se intentó capturar el propulsor de nuevo, Musk respondió que el problema provino de la torre de lanzamiento.

Lost comms to the launch tower computer. Catch would probably still have worked, but we weren't sure, so erred on the side of caution.