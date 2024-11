ChatGPT tiene un nuevo dominio por el que OpenAI habría pagado 15 millones de dólares

Sam Altman, CEO de OpenAI, realizó una publicación en X este miércoles realmente escueta. Tan solo, un dominio: chat.com. Al hacer clic en él desde un navegador, chat.com redirige a chatgpt.com, la dirección web que el chatbot más popular utiliza desde su lanzamiento en noviembre de 2022. Que un servicio de la popularidad de ChatGPT comience a usar un nuevo dominio no es frecuente, así como tampoco lo es la cantidad que se estima OpenAI ha pagado por el mismo: más de 15 millones de dólares.

El fundador y CTO de HubSpot, Dharmesh Shah, compró chat.com, registrado por primera vez en 1996, a principios de 2023 por 15,5 millones de dólares, según recoge The Verge. Shah vendió el dominio a OpenAI por una cantidad no revelada, aunque confirmó en X que 'no le gusta beneficiarse de las personas que considera amigos' y que recibió el pago, en alguna medida, en acciones de la compañía al revelar que 'ahora es un inversor en OpenAI'.

Shah compró el dominio para promover las interfaces conversacionales. 'La razón por la que compré chat.com es simple: creo que la experiencia de usuario basada en chat (#ChatUX) es la próxima gran novedad en software. La comunicación con computadoras/software a través de una interfaz de lenguaje natural es mucho más intuitiva. Esto es posible gracias a la IA generativa', escribió Shah en una publicación de LinkedIn mientras era propietario del dominio.

El millonario de origen indio ha confirmado que OpenAI fue el comprador de chat.com tras la publicación de Altman. Y aunque no ha revelado la cifra, sí ha dejado un prompt para usar con ChatGPT, con el modelo de lenguaje o1 Preview, el último lanzado por la compañía y, aparentemente, desvelarlo.

