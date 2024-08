China lanza los primeros satélites Qianfan que formarán la megaconstelación 'Mil Velas'.

La red de satélites Starlink de Elon Musk puede estar prohibida en China, pero eso no significa que el gigante asiático vaya a carecer de una que le permita proporcionar banda ancha por satélite en su territorio y otros países. Las autoridades chinas han expresado en numerosas ocasiones su interés en contar con una o varias redes de este tipo y acaba de dar el primer paso en el despliegue de lo que llaman megaconstelación Qianfan o 'Mil Velas'.

Un cohete chino Long March 6A despegó este martes desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia de Shanxi, al norte del país, con una carga de 18 satélites Qianfan. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, CASC por sus siglas en inglés, confirmó dos horas después del lanzamiento que todos los satélites Mil Velas habían alcanzado su órbita prevista.

El proyecto Mil Velas está siendo desarrollado por Shanghai Spacecom Satellite Technology, SSST, otra empresa estatal. SSST busca replicar el éxito de Starlink y tiene planes para desplegar un total de 1.296 satélites, en la primera fase, a una altitud de aproximadamente 1.160 kilómetros. Esta cantidad es inferior a los 6.000 satélites que forman la constelación actual de Starlink, pero SSST planea ir aumentando la frecuencia de los lanzamientos.

Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, ha informado de que la constelación 'proporcionará a los usuarios globales servicios de Internet por satélite de alta velocidad, baja latencia y ultra confiabilidad'.

SSST se comprometió a poner en órbita 648 satélites Mil Velas para finales de 2025, con los primeros 108 previstos para este año. El lanzamiento del 6 de agosto ha incluido solo 18 de estos satélites de comunicaciones de panel plano, al estilo de los de Starlink, pero en próximos lanzamientos se desplegarán cantidades mayores, 36 o 54 en cada uno. El cohete empleado es una nueva variante del Long March que cuenta con un motor de segunda etapa que puede encenderse varias veces. CASC afirma que esto aumentará su capacidad de carga útil a más de 4,5 toneladas.

Qianfan Internet Constellation to deploy 648 satellites by 2025. Shanghai Yuanxin aims to launch 108 satellites this year, building towards a global network of tens of thousands for comprehensive services. Source:https://t.co/5AAFiCW15ppic.twitter.com/ldWAXjoLAR