China podría haber encontrado el modo de descifrar todos los códigos informáticos

La computación cuántica es una de las grandes promesas del siglo XXI y ya está dando algunos resultados interesantes en diversos campos. Pero uno de los más prometedores (y temidos) es su capacidad para descifrar códigos. Recientemente un grupo de científicos chinos publicó un estudio que demostraría cómo una combinación de técnicas de computación clásica y cuántica, más un ordenador cuántico lo suficientemente poderoso, podría destruir los cifrados más avanzados de la actualidad. Esto, en pocas palabras, significa que los códigos de cifrados actuales serían obsoletos.

En términos muy básicos, los ordenadores cuánticos se diferencias de los clásicos en su método para procesar la información. En los últimos los datos se procesan mediante los bits de unos y ceros, pero estos solo pueden trabajar en un solo estado (el 1 o el 0). En el mundo cuántico, por otro lado, se trabaja con qubits o bits cuánticos que pueden trabajar de modo simultáneo en ambos estados (en términos sencillos pueden ser ceros y unos al mismo tiempo). Esto convierte a la computación cuántica en una herramienta mucho más rápida: 158 millones de veces para ser más precisos.

De este modo, el avance descrito por el estudio chino (si es real), pondría en peligro no solo gran parte de la comunicación de la comunidad militar y de inteligencia de EE. UU., de Europa o Rusia por nombrar algunos sino también las transacciones financieras e incluso nuestros mensajes de texto. El estudio, que actualmente se encuentra en la etapa de revisión por pares (esto permite saber si sus hallazgos pueden ser reproducidos por científicos independientes), explica cómo es posible usar un ordenador cuántico de 372 qubits para descifrar los números de 2048 bits en el sistema de cifrado RSA utilizado por instituciones, desde militares hasta bancos y desarrolladores de aplicaciones de comunicación. Eso es un gran problema porque los expertos cuánticos creían que se necesitaría un ordenador cuántico mucho más potente para quebrar esta barrera de seguridad. De hecho IBM ya tiene un procesador cuántico de 433 qubits, más que suficiente para esta tarea.

“Nuestro estudio – señalan los autores – muestra una gran promesa para acelerar la aplicación de los actuales ordenadores cuánticos y allana el camino para factorizar grandes números enteros de significado criptográfico realista”.

De acuerdo con Lawrence Gasman, fundador y director de Inside Quantum Technology, dice que es un poco escéptico, pero "es enormemente importante que algunas personas en Occidente lleguen a conclusiones reales sobre esto porque si es cierto, es bastante desastroso. El aspecto más alarmante del documento es la idea de que podría ser posible romper los protocolos de encriptación con un ordenador cuántico que ya existe”.

Por su parte, Anderson Cheng, director ejecutivo de la empresa Post Quantum, señaló que si bien “el consenso general es que aunque aún no se puede demostrar que estas afirmaciones funcionen, tampoco hay evidencia definitiva de que el algoritmo chino no se pueda reproducir con éxito. Soy escéptico pero deberíamos estar preocupados ya que la probabilidad de que el algoritmo funcione no es cero y el impacto es potencialmente catastrófico. Incluso si este algoritmo no funciona, algún día se diseñará un ordenador cuántico lo suficientemente poderoso para ejecutar el algoritmo. Necesitamos estar preparados porque el primer ordenador cuántico capaz de esto probablemente no se haga público. No será una bomba atómica, con mucho ruido, más bien un cambio silencioso, pero igual de catastrófico”.