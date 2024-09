¿Cómo pasar, en segundos, un archivo de tu móvil a un USB sin usar un ordenador?

Los escenarios son numerosos. Quieres guardar fotos en un archivo físico, pero no tienes un PC a mano. Encuentras un móvil viejo, con archivos importantes y quieres enviárselos a alguien o a ti mismo. O tienes que pasar información de forma inmediata, pero hacerlo por red tardará mucho. En estos casos la mejor opción sería conectar el móvil a un PC y descargar los datos a un USB. El problema es, si no tienes un ordenador a mano. Afortunadamente hay una solución.

Se trata de un dispositivo pequeño, del tamaño de un dedo pulgar llamado adaptador OTG (siglas de On the Go). Se venden en internet y su precio es a partir de 5 euros. Todos los móviles Android son compatibles con este sistema. Los adaptadores OTG son, básicamente, un pendrive solo que en lugar de tener un conector USB en uno de sus extremos, tiene uno USB y otro, en el extremo opuesto, que permite conectarlo al puerto de carga del móvil (un USB-C).

Al ser tan pequeño y compatible con cualquier dispositivo con un puerto de carga USB-C, se puede llevar en un bolsillo o en un llavero y una vez que enviamos la información borrarlo para empezar otra vez.

Eso sí, hay que tener en cuenta que al ser tan pequeños, no tienen mucha capacidad: el máximo es de unos 64 GB. Puede parecer poco, pero esto es suficiente para almacenar más de 2.000 fotografías.

Su funcionamiento es sencillo, casi intuitivo. Lo conectamos al teléfono mediante el puerto conector adecuado. El móvil detectará la conexión y nos saldrá un aviso. Puede ser de Almacenamiento agregado o consultarnos qué queremos hacer con el dispositivo conectado, usarlo de carga, batería o memoria. Seleccionamos la opción preferida (cargar o descargar) y luego los archivos para transferir.

Lo bueno es que podemos guardar diferentes carpetas, como documentos de texto por un lado, imágenes por otro y audios en una carpeta distinta. Y luego seleccionar cuál queremos transferir.

La transferencia no es inmediata y depende mucho del tamaño del o los archivos que estemos enviando, pero sin duda es mucho más rápido que hacerlo por internet o bluetooth. Y también nos sirve como memoria circunstancial, pequeña pero efectiva.