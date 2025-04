Por qué deberías desactivar la Meta IA de Whatsapp: paso a paso de cómo hacerlo

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse. Tal es el caso, que se utiliza en gran cantidad en los últimos años tanto para la vida cotidiana en cuanto a educación y entretenimiento, como para las grandes empresas para reconocimiento de patrones y gustos del consumidor.

Ahora bien, en los últimos meses hemos visto con la nueva actualización de WhatsApp, la plataforma de mensajería en línea líder de España, que se está utilizando este tipo de inteligencia para enriquecer y mejorar el servicio en línea.

Más sin embargo, aparece de tal forma que se ve en cada chat que tienes en el teléfono móvil y esto puede resultar molesto, no todo el mundo quiere ver en sus teléfonos un círculo azul todo el tiempo.

El motivo por el que debes desactivar la meta IA de WhatsApp

En primer lugar tenemos que aclarar que se tarta de un sistema de Inteligencia Artificial representado por un círculo azul, con el que se puede interactuar como si fuera un contacto.

Aunque aún se encuentra en fase experimental, permite realizar diversas tareas, como responder preguntas sobre distintos temas, crear imágenes a partir de texto, ofrecer sugerencias y acceder a información actualizada en tiempo real, entre otras funciones, siempre con precaución y conciencia de su carácter tecnológico en desarrollo.

Hay varias razones por las que algunas personas quieren quitar Meta IA. A algunos les preocupa que se meta demasiado —aunque la empresa dice que no es así—, otros no confían mucho en las respuestas que da, o simplemente prefieren usar la app sin complicaciones. Para muchos, es una función que ni usan ni quieren tener a la vista, así que les parece mejor sacarla del medio.

Pero claro, esto no se puede quitar fácilmente. Esta IA se encuentra en su fase experimental, por lo que hasta que no se termine de implementar del todo no sabremos la forma correcta de eliminarlo, pero si que existen trucos para que no resulte tan molesta.

Conversación disponible en Whatsapp con Meta AI Propia

¿Cómo desactivar MetaIA de WhatsApp?

Si bien hay formas de hacerla desaparecer un poco, no se puede borrar del todo la IA de WhatsApp, porque Meta no te deja separar esa función de la app. Pero si no quieres que te aparezca más, puedes esconderla fácil con estos pasos:

Abre el chat con Meta IA.

Selecciona los tres puntitos de arriba a la derecha (o busca en el menú de chats, depende del dispositivo que se tenga).

Elige “Eliminar chat” o “Eliminar conversación”.

Confirma que quieres borrarlo, ¡y listo!

Después de hacer estos pasos, ya no vas a recibir más mensajes de la IA en WhatsApp, y tampoco te va a aparecer como si fuera un chat más en tu lista de conversaciones.

Si por casualidad quieres volver a hablar con ella más adelante, no hay problema. Puedes buscar “Meta IA” en tus contactos o arrancar un nuevo chat tocando el ícono que está arriba, al lado de la barra de búsqueda