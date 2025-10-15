Desarrollan un implante cerebral que administra medicamentos a múltiples regiones con precisión quirúrgica

El cerebro humano es uno de los órganos más complejos, con miles de millones de neuronas dispuestas en regiones altamente especializadas. El tratamiento de los trastornos neurológicos es un desafío, ya que muchas afecciones surgen de áreas de disfunción muy específicas. Y a su vez interconectadas. Por lo tanto, no se trata de una región única, la implicada en trastornos o dolencias, hay que evaluar su complejidad y totalidad.

La distribución desigual de los fármacos puede reducir los resultados terapéuticos y aumentar los efectos secundarios. Por si esto fuera poco, hay que sumarle la precisión con la que los fármacos deben administrarse: una precisión difícil, ya que la mayoría de los implantes actuales solo alcanzan un volumen limitado de tejido.

Durante décadas, los científicos han recurrido a catéteres pequeños y flexibles para minimizar el daño al delicado tejido cerebral, pero estos suelen liberar la medicación desde solo uno o dos puntos, lo que limita su eficacia.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) ha desarrollado un nuevo implante cerebral diseñado para superar estas limitaciones. El dispositivo, denominado SPIRAL (siglas de Infusión Estratégica de Precisión para la Administración Regional de Líquidos), es un tubo delgado y flexible capaz de administrar medicamentos a múltiples regiones del cerebro con alta precisión. El avance se ha publicado en Journal of Neural Engineering.

“Los trastornos neurológicos suelen provenir de regiones muy específicas del cerebro, pero nuestras herramientas actuales para abordar estas áreas son limitadas - explica Khalil Ramadi, líder del estudio, en un comunicado -. SPIRAL nos permite llegar a varias regiones de forma simultánea sin añadir riesgo, lo que podría cambiar la forma en que administramos el tratamiento para diferentes afecciones”.

El diseño del implante presenta aberturas cuidadosamente espaciadas a lo largo de su longitud, lo que permite la liberación controlada del medicamento en áreas más extensas de tejido cerebral. Modelados informáticos avanzados y extensas pruebas de laboratorio confirmaron su seguridad y eficacia.

“Nuestro diseño resuelve un importante problema con los implantes cerebrales existentes, que suelen administrar fármacos desde solo uno o dos puntos – añade Batoul Khlaifat, coautor del estudio -. SPIRAL permite distribuir los fármacos de forma más uniforme y en regiones más extensas, sin dejar de ser seguro y mínimamente invasivo”.

Un hallazgo clave del estudio es que SPIRAL no causó mayores niveles de inflamación en comparación con los dispositivos estándar. Esto sugiere que podría usarse de forma segura para terapias a largo plazo.

“Cuando enfermedades como el glioblastoma avanzan, el tratamiento suele consistir en administrar fármacos directamente a un gran volumen del cerebro para sortear la barrera hematoencefálica – concluye Mahmoud Elbeh, coautor del estudio -. Nuestra forma helicoidal, con salidas ajustadas y uniformemente espaciadas, nos permite cubrir más tejido con una sola inserción. Al utilizar CFD para ajustar los diámetros de los puertos y lograr un flujo uniforme, creamos una plataforma que podría aplicarse a la administración de fármacos en otros órganos sólidos”.