Llega el día de los libros gratis

Si bien Kindle se ha convertido en un estándar en lo que a libros electrónicos se refiere, hay muchas otras plataformas y dispositivos que permiten la "lectura digital". Las ventajas de este tipo de libros es enorme, desde el espacio que no ocupan hasta el gasto en papeles y la posibilidad de disponer de ellos al instante. Y aunque algunos seguimos prefiriendo el papel y la visita a librerías y bibliotecas, también reconocemos su lado positivo. Por ello, no es extraño que, para estimular la lectura de e-books, se creen diferentes iniciativas. Y mañana llega la más conocida de ellas: Stuff your Kindle day ("Día de llenar tu Kindle").

Durante esta jornada, los lectores podrán descargarse libros de forma libre y gratuita en sus dispositivos. La promoción no forma parte de Amazon sino de la página web Romance Bookworms y esto es bueno: no está limitada a quienes tengan un dispositivo Kindle. Los usuarios de dispositivos como Nook, Kobo, Apple Books o Google Play Books también podrán descargarse libros. "Si es la primera vez que lees libros electrónicos, necesitarás una cuenta de Amazon - explican desde la web -. Puedes descargar la aplicación Kindle en cualquier dispositivo para acceder a los libros gratuitos. Si prefieres Apple o Google Play, probablemente ya tengas una aplicación para libros electrónicos en tu teléfono o tableta".

Obviamente hay truco o al menos letra pequeña. Solo podemos descargar 20 libros, los que nosotros elijamos dentro del catálogo de decenas de miles que tiene la web. Y lo bueno es que al descargarse de esta página no forman parte de nuestra "biblioteca" de Kindle, es decir: si tenemos un número limitado de libros que podemos tener en la aplicación, estos 20 no ocuparán ese lugar y mantendremos la capacidad de descargarnos otros libros. Por lo tanto, a leer que llega el verano.