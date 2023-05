El electrodoméstico que está en todas las casas e interfiere con el Wifi de tu router

Cuando la cobertura Wifi de una casa es deficiente se pueden buscar muchos culpables: el proveedor del servicio, el router, su ubicación, los dispositivos receptores, la distribución de la casa… pero hay uno en el que no se suele pensar y en determinados casos de uso puede ser un problema: el horno microondas.

La razón por la que este electrodoméstico tan común puede afectar a la señal Wifi es que durante su funcionamiento emite radiación electromagnética en una banda de frecuencia muy próxima a la misma en la que opera el router para generar una red de tipo Wifi 4. 2,45 GHz en el primer caso y 2,4 GHz en el segundo, éste última corresponde al estándar IEEE 802.11n o Wifi 4 que cualquier router soporta.

Los routers más modernos generan redes Wifi en las frecuencias de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que requiere que el dispositivo que se conecta tenga la misma capacidad para poder aprovecharlas. Routers que no lo son tanto, de doble frecuencia, lo hacen en los 2,4 GHz y 5 GHz y los más antiguos están limitados a 2,4. Estos son los que más se pueden ver afectados al no tener la capacidad de operar en una frecuencia que no comparta con el horno microondas.

¿Por qué interfiere un horno microondas con el Wifi?

Los hornos de microondas emiten radiación electromagnética en forma de microondas de alta potencia para calentar los alimentos. Estas microondas interactúan con las moléculas de agua en la comida, generando calor a través de la vibración de esas moléculas. Si bien estos hornos están diseñados para contener la mayor parte de esta radiación en su interior, puede haber fugas pequeñas que afecten a otros dispositivos cercanos, como los routers de Wi-Fi. Bien por la propia calidad de fabricación del horno o el deterioro provocado por el paso del tiempo.

Así y debido a que existe cierta superposición entre la frecuencia utilizada por los hornos de microondas y las señales de Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz, pueden producirse interferencias cuando el horno está en uso. Estas interferencias pueden manifestarse como una disminución en la velocidad de conexión, paquetes de datos perdidos o inestabilidad. También pueden hacerse más notables cuando se usa un móvil o un tablet en la cocina o ésta se encuentra entre la estancia donde se encuentra el router y en la que se encuentra el dispositivo conectado.

¿Cómo evitar que la radicación del microondas interfiera con la red Wifi?

Si tienes un router y dispositivos operando en la frecuencia de 2,4 GHz, hay varias medidas que puedas tomar para evitar que un horno microondas interfiera con la red Wifi.