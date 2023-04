Hasta los empleados de Apple odian a Siri

Es una realidad inequívoca: Apple no tiene medias tintas. Cuenta con sus fieles seguidores y sus leales detractores. Sea por sus diseños, sus prestaciones o sus accesorios o por su innovación o por los tropiezos de los últimos tiempos, nadie es indiferente a la marca de la manzana. Pero ahora se enfrenta a un nuevo problema: hasta los empleados de Apple detestan su asistente de voz: Siri.

En 2013 la periodista Jessica Lessin fundó un sitio web, The Information, que se convirtió muy pronto en una referencia en tecnología y negocios, tanto por su ubicación (San Francisco) como por el pasado de Lessin, que había trabajado para The New York Times y The Wall Street Journal. De acuerdo con Forbes las historias publicadas en The Information llevaron al sitio a contribuir con más de 95 mil millones de euros en acuerdos industriales. Sirva todo esto como introducción para señalar que no se trata de un sitio cualquiera, sino de una referencia en el ámbito tecnológico.

Pues fue precisamente The Information quien publicó un informe que señala el caos que reina actualmente en los equipos de Apple que trabajan en Siri y la inteligencia artificial. Según la historia, “la disfunción organizacional y la falta de ambición” han plagado los esfuerzos de Apple para mejorar Siri y la tecnología que lo impulsa.

Esta disfunción ha llevado a Apple a quedarse cada vez más atrás de competidores como OpenAI, Microsoft y Google, lo que lleva a algunos empleados de Apple a cuestionar el futuro. El informe se basa en "entrevistas con más de tres docenas de ex empleados de Apple que trabajaron en sus grupos de inteligencia artificial y aprendizaje automático". De acuerdo con los testimonios Siri se basa en una base de datos "torpe" que finalmente lleva a que Siri tarde "semanas" en actualizarse con "características básicas".

Dentro de Apple, sugiere el informe, “Siri siendo ampliamente ridiculizado” por los empleados. En un momento dado, el equipo que trabajaba en los auriculares Reality Pro de Apple se sintió tan frustrado con Siri que consideró "construir métodos alternativos" para controlar los auriculares con tecnología de voz. También se habla de la asisten de voz por su falta de funcionalidad y mejoras. Por ejemplo, el equipo que construye los auriculares de realidad mixta de Apple, incluido su líder Mike Rockwell, ha expresado su decepción por las demostraciones que creó el equipo de Siri para mostrar cómo el asistente de voz podría controlar los auriculares.

Uno de los cuellos de botella que enfrenta Siri es que los "altos ejecutivos" de Apple no creen que Siri cometa grandes errores en sus respuestas. Esto, como hemos visto con respecto a ChatGPT, puede generar titulares vergonzosos y, en general, mala prensa para una plataforma.

En una reunión de todos, los líderes del equipo de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Apple abordaron las tensiones y acordaron que era probable que ocurrieran errores y que era su trabajo educar a los altos ejecutivos de Apple sobre cómo mejoran los modelos de aprendizaje automático. De hecho, varios incidentes que han afectado a Siri han llevado a los empleados a ser "escépticos" de que Apple alguna vez tenga éxito en igualar la tecnología detrás de cosas como ChatGPT.