El error humano que hundió el submarino de propulsión nuclear más avanzado de China sin salir del puerto

Los esfuerzos de China por aumentar su fuerza naval sufrieron un duro revés la pasada primavera. En un incidente inicialmente ocultado por Pekín, pero revelado en septiembre gracias a imágenes tomadas por satélite, el submarino de propulsión nuclear más avanzado del Ejército de Liberación del Pueblo se hundió en su astillero por motivos, hasta ahora, desconocidos. Según ha publicado The Washington Times, el hundimiento del moderno submarino se produjo en el astillero Shuangliu, ubicado en el río Yangtze, cerca de Wuhan. La causa fue un error humano al dejar un operador una escotilla abierta que lo inundó.

El submarino hundido es el primero de la clase Zhou que China está construyendo. Un modelo del que no ha trascendido información más allá de tratarse de un submarino híbrido equipado con un pequeño reactor nuclear para energía eléctrica y también motores diésel. Posee un diseño distintivo con la popa en forma de X para facilitar la maniobrabilidad.

En una imagen de satélite tomada el 26 de abril se ve al submarino atracado en el astillero, pero imágenes posteriores del mes de junio mostraron, en el mismo lugar, a ‘grandes grúas flotantes’ que ‘llegaron a principios de junio para rescatar el submarino del lecho del río’, según relató The Wall Street Journal el pasado septiembre.

La inusual actividad en el puerto fue detectada por Tom Shugart, adjunto del grupo de expertos Center for a New American Security (CNAS) y oficial retirado de guerra submarina de la Marina de los EE. UU., quien ya había identificado anteriormente el submarino en otras imágenes por satélite en julio.

Well...there it is. 😯



DoD confirms:

- a new-construction PRC submarine sank at the pier in Wuhan

- the boat was first of a new class, the Type 041 Zhou

- PRC authorities scrambled to cover it up

AND

- DoD reveals that it is nuclear-powered ⚛️https://t.co/H09sS0suYv