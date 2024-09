El espectacular vídeo con el accidente de Nebula-1, el cohete reutilizable de la compañía china Deep Blue Aerospace

El éxito de SpaceX con sus Falcon 9 reutilizables ha empujado a otras compañías a producir sus propios cohetes que puedan aterrizar verticalmente tras realizar un vuelo y seguir siendo útiles. En China hay varias iniciativas en este sentido. Una de ellas, la de LandSpace, fue noticia recientemente tras completar un ‘salto’ de 10,02 kilómetros de altitud y 3,2 km de distancia, con éxito. Justo lo contrario de lo que le sucedió ayer a Deep Blue Aerospace, cuyo cohete Nebula-1 se convirtió en una bola de fuego al aterrizar en la base de Ejin Banner, en Mongolia Interior.

A pesar de cumplir 10 de los 11 objetivos durante la prueba de despegue y aterrizaje vertical (VTVL), el cohete tuvo problemas en su fase final que provocaron el accidente.La compañía ha afirmado que la precisión del aterrizaje fue de alrededor de 0,5 metros y añadió que se probaron con éxito las innovaciones en control de actitud, optimización de trayectoria y guía de precisión milimétrica. Esta ha sido la primera prueba en China en la que se ha utilizado una etapa de cohete de clase orbital en uno reutilizable.

El vuelo de prueba fue bien durante aproximadamente 2 minutos y medio. Según la empresa, 3 motores del Nebula-1 se encendieron como se esperaba, impulsando el cohete a una altitud de 5 kilómetros. El proceso de descenso comenzó sin problemas, con el apagado planificado de 2 motores. Sin embargo, surgieron complicaciones cuando el cohete intentó aterrizar en su plataforma. El mecanismo de aterrizaje falló, lo que provocó la explosión al aterrizar. Las imágenes de la prueba muestran que la sección superior del cohete se rompió y sufrió daños por fuego en su exterior al volcarse.

