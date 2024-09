¿Está iOS 18 ‘matando’ la batería de tu iPhone? Esto es lo que puedes hacer si estás afectado

La nueva generación del sistema operativo del iPhone, iOS 18, está disponible desde este lunes para los modelos que lo soportan y a los que este viernes se unirán los iPhone 16 que Apple pone a la venta. Como es habitual con cada nuevo lanzamiento de iOS, la primera versión, en este caso iOS 18.0, supone para muchos usuarios un impacto en la batería del dispositivo. Y este año está volviendo a suceder con testimonios que alertan del efecto que está teniendo en algunos casos.

En X, antes Twitter, algunos usuarios ya se han quejado de que ‘lamentan haber actualizado’, ya que supuestamente la actualización está ‘matando’ la batería de sus teléfonos. ‘Actualicé mi software a iOS 18 y el porcentaje de mi batería ha bajado muy rápido. Ha pasado una hora desde que lo cargué al 80% y no lo he usado tanto, pero ahora mi teléfono está al 67%’, escribió un usuario de X, según recoge Daily Mail, entre otros casos.

Aunque algunos han afirmado que la actualización no ha afectado su batería, esta queja es habitual con la primera versión de cada generación del sistema operativo de Apple. Con iOS 17, el año pasado, también las hubo y tienen su explicación en que Apple centra la versión .0 en optimizar el funcionamiento y los bugs antes que la eficiencia, algo que se refina en posteriores actualizaciones.

