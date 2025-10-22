Acceso

Estas son las 10 ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo

En 2025, la tecnología es el indicador más claro de poder y resiliencia económica. No basta con investigar: los líderes son los que convierten ciencia en productos, escalan industria y digitalizan servicios públicos sin frenar la sostenibilidad

Andrea Arzola Morillo
Antes de entrar en el ránking, hay tres rasgos que se repiten en las economías punteras. Mantienen una inversión estable en I+D, tienen mecanismos eficaces para llevar los descubrimientos al mercado -ecosistemas de startups, patentes, cadenas de suministro- y cuentan con una ciudadanía preparada para adoptar servicios digitales, desde pagos hasta identidad y salud. IA, biotecnología, energía renovable y automatización industrial son hoy los grandes motores de esa ventaja.

Con ese marco, esta es la fotografía de los diez países que mejor están combinando investigación, empresa y despliegue tecnológico en 2025.

1. Suiza

Potencia de I+D con un tejido de farma y tecnología médica de referencia mundial y una actividad de patentes que la sitúa en cabeza. Ingeniería de precisión y ciencia de materiales completan su base.

2. Suecia

Vanguardia en tecnología limpia y digitalización integral. Escala movilidad eléctrica, baterías y servicios públicos digitales con una población muy predispuesta a adoptar innovaciones.

3. Estados Unidos

Epicentro de la IA y la biotecnología, con universidades de élite y el motor de Silicon Valley. Lidera en chips, software, espacio y defense tech, y dispone del mayor mercado para escalar nuevas industrias.

4. Corea del Sur

Dominio en 5G, electrónica de consumo y robótica. Convierte los avances de laboratorio en productos masivos y en fábricas inteligentes con enorme velocidad exportadora.

5. Singapur

Laboratorio urbano de ciudades inteligentes, govtech y fintech. Identidad digital, pagos en tiempo real y gestión de datos sirven de modelo a otras capitales asiáticas.

6. Reino Unido

Fuerte en ciencias de la vida y fintech, apoyado en universidades intensivas en investigación. Avanza en seguridad de IA y tecnologías cuánticas con un sistema financiero que acelera la transferencia.

7. Finlandia

Del legado móvil a las redes seguras, el edge computing y la educación digital. Políticas de competencias y confianza tecnológica sostienen una adopción rápida en lo público y lo privado.

8. Países Bajos

Logística de primer nivel y agricultura de alta tecnología con fuerte enfoque sostenible. Desde invernaderos automatizados hasta equipamiento para semiconductores, convierte la ingeniería en exportaciones.

9. Dinamarca

Referente en energías renovables, especialmente eólica, y en servicios digitales de calidad. Las alianzas público-privadas aceleran infraestructuras verdes y sistemas de bienestar basados en datos.

10. China

Escala en IA, investigación cuántica, registros de patentes y manufactura avanzada. Sus cadenas de suministro y la rapidez comercial presionan costes a la baja en gran parte del hardware mundial.

Claves del liderazgo. Los países que mejor compiten comparten dos virtudes: rapidez para traducir investigación en productos e infraestructuras, y coordinación entre regulación, capital y talento. Ahí se decide quién pone las reglas de la próxima economía.

