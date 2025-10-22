Tecnología
Estas son las 10 ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo
En 2025, la tecnología es el indicador más claro de poder y resiliencia económica. No basta con investigar: los líderes son los que convierten ciencia en productos, escalan industria y digitalizan servicios públicos sin frenar la sostenibilidad
Antes de entrar en el ránking, hay tres rasgos que se repiten en las economías punteras. Mantienen una inversión estable en I+D, tienen mecanismos eficaces para llevar los descubrimientos al mercado -ecosistemas de startups, patentes, cadenas de suministro- y cuentan con una ciudadanía preparada para adoptar servicios digitales, desde pagos hasta identidad y salud. IA, biotecnología, energía renovable y automatización industrial son hoy los grandes motores de esa ventaja.
Con ese marco, esta es la fotografía de los diez países que mejor están combinando investigación, empresa y despliegue tecnológico en 2025.
1. Suiza
Potencia de I+D con un tejido de farma y tecnología médica de referencia mundial y una actividad de patentes que la sitúa en cabeza. Ingeniería de precisión y ciencia de materiales completan su base.
2. Suecia
Vanguardia en tecnología limpia y digitalización integral. Escala movilidad eléctrica, baterías y servicios públicos digitales con una población muy predispuesta a adoptar innovaciones.
3. Estados Unidos
Epicentro de la IA y la biotecnología, con universidades de élite y el motor de Silicon Valley. Lidera en chips, software, espacio y defense tech, y dispone del mayor mercado para escalar nuevas industrias.
4. Corea del Sur
Dominio en 5G, electrónica de consumo y robótica. Convierte los avances de laboratorio en productos masivos y en fábricas inteligentes con enorme velocidad exportadora.
5. Singapur
Laboratorio urbano de ciudades inteligentes, govtech y fintech. Identidad digital, pagos en tiempo real y gestión de datos sirven de modelo a otras capitales asiáticas.
6. Reino Unido
Fuerte en ciencias de la vida y fintech, apoyado en universidades intensivas en investigación. Avanza en seguridad de IA y tecnologías cuánticas con un sistema financiero que acelera la transferencia.
7. Finlandia
Del legado móvil a las redes seguras, el edge computing y la educación digital. Políticas de competencias y confianza tecnológica sostienen una adopción rápida en lo público y lo privado.
8. Países Bajos
Logística de primer nivel y agricultura de alta tecnología con fuerte enfoque sostenible. Desde invernaderos automatizados hasta equipamiento para semiconductores, convierte la ingeniería en exportaciones.
9. Dinamarca
Referente en energías renovables, especialmente eólica, y en servicios digitales de calidad. Las alianzas público-privadas aceleran infraestructuras verdes y sistemas de bienestar basados en datos.
10. China
Escala en IA, investigación cuántica, registros de patentes y manufactura avanzada. Sus cadenas de suministro y la rapidez comercial presionan costes a la baja en gran parte del hardware mundial.
Claves del liderazgo. Los países que mejor compiten comparten dos virtudes: rapidez para traducir investigación en productos e infraestructuras, y coordinación entre regulación, capital y talento. Ahí se decide quién pone las reglas de la próxima economía.
