Esto es lo que sabemos del nuevo iPhone 15

Cada año se repite el ritual: pocos días después de la Feria Tecnológica de Berlín, Apple presenta sus nuevos modelos. Y unos días antes, las filtraciones y los rumores del iPhone 15 comienzan a acumularse. Sucedió con los diferentes modelos del iPhone 14 y ahora con su sucesor.

Como es habitual, Apple lanzaría un total de cuatro modelos de iPhone 15 en los mismos tamaños que los modelos de iPhone 14: dos de 6,1 pulgadas y dos de 6,7 pulgadas. Y, al igual que con la línea iPhone 14, las mejores funciones se reservarán para los modelos de iPhone 15 Pro. En lo que al cerebro respecta, Apple incluiría el chip A16 (los mismos que estaban en los 14 Pro) en su línea “base” y reservaría los A17 (de 3 nanómetros más rápidos y eficientes) para los modelos Pro. En cuanto a memoria RAM, no habría muchos cambios y no pasarían de los 8GB, aunque el almacenamiento sí llegaría a 1TB. En estos últimos (y para justificar el precio más elevado) habrá algunos cambios menores en el diseño: marcos de titanio, biseles más delgados y bordes más curvos.

Las baterías oscilarán entre unos 3.900 mAh y los 4.900 mAh para los modelos más onerosos. Un salto interesante en capacidad que no se producirá en la carga: la más rápida será de 35 W. Teniendo en cuenta que todos los modelos cambiarán al nuevo puerto USB-C (normativa europea mediante), no se han estirado mucho. Pero es algo habitual en Apple: la carga rápida nunca ha sido uno de sus fuertes.

Lo que sí llama la atención es que algunos rumores hablan de los colores de los dispositivos (disponibles en azul, un tono coral que es un cruce entre rosa y naranja, blanco, negro y verde/amarillo) también llegarán con un cable del mismo tono. Nuevamente, Apple apuesta más por la estética que por ciertos aspectos funcionales: la mayoría de los usuarios preferirían un cable blanco estándar, pero con una velocidad de carga mayor. Respecto a los rumores de regresar al Touch ID, parece que Apple mantendrá en todos sus modelos el sistema de desbloqueo Face ID.

En cuanto a las cámaras, se habla de 48 megapíxeles (la que llevaban los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max). Esto no preocupa demasiado la verdad: Apple siempre se ha distinguido por un software muy cuidado en el apartado fotográfico y no le ha prestado tanta atención a la resolución. Si a eso le sumamos que incorporaría uno de los sensores de imagen más avanzados de Sony (mejorando los modelos anteriores), no es algo que deba preocupar a los fanáticos de la manzana. El nuevo sensor duplicaría la señal de saturación en cada píxel, lo que le permite capturar más luz para reducir la subexposición y la sobreexposición.

La lectura final muestra que los modelos básicos del iPhone 15 tendrán las características de los más avanzados de la generación anterior y los modelos Pro darán un paso, que no un salto, de calidad. De modo que, tras el lanzamiento, es el momento de comprar los modelos más avanzados, de la generación anterior.