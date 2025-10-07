El gadget del Prime Day: Roborock F25 LT, un aspirador para olvidar robots

Siempre pensé que la llegada de un robot que limpiara, fregara y se autolimpiara al terminar, hacía que las aspiradoras, aun aquellas sin cable, se volvieran obsoletas. Este tipo de aspiradoras suelen ser pesadas, gotean y dejan el suelo húmedo tras su paso. Pero nada más lejos. La F25 LT de Roborock me puso de cara el error que cometía.

El escenario habitual, al menos el primero que experimenté, es el siguiente: tarde de frío, decido hacer un caldo potente y comienzo a cortar verduras y todos los restos que encuentro. Tras fregar los utensillos, el suelo de la cocina es una cornucopia de fragmentos de tallos, hojas, mutilaciones de brócoli y pieles de cebolla. No es para llamar una inspección por insalubridad, pero tampoco para recibir invitados.

Si en este escenario saco el robot, debo esperar que se centre en la zona específica y que lo haga a mi gusto. Con este aspirador, en seco y húmedo, no me preocupo si hay líquido junto a los cadáveres del caldo, en tres minutos lo ha resuelto todo: lo sólido va a un depósito, lo líquido a otro y el suelo queda brillante. La F25 LT, en su caja, viene con una solución limpiadora para asegurarse un buen trabajo.

Ojo cuidado: esta aspiradora funciona con tracción automática, lo que significa que solo tenemos que sostener el mango y dejarla ir. Y la primera vez sorprende que “vaya sola” a por la suciedad. En apenas dos días me ha demostrado que es una alternativa rápida, eficiente y muy silenciosa para aspirar y fregar. De hecho, combina aspirar y fregar en un solo movimiento, lo que reduce mucho el tiempo.

La batería dura casi una hora y se carga en un tiempo similar, quizás un poco más. Eso sí, hay que contar con la rutina de limpieza de los rodillos, algo más ruidosa que su trabajo, que dura unos 10 minutos. Una de sus ventajas es que la estación de limpieza y la de carga están en el mismo sitio y todo el conjunto ocupa muy poco espacio.

Su tracción automática hace que pueda llevarlo cualquier persona del hogar y, si tenemos mascotas, mejor: es silencioso y se comporta muy bien con los pelos. Eso sí, no es una buena opción para alfombras, es mejor con suelos de baldosas, vinilo, laminado o madera sellada.

Después de cada uso, la estación se encarga de enjuagar los rodillos con agua caliente (90º) y usa aire caliente para secarlos por completo. Esto mantiene la máquina fresca y lista para usar, y elimina “el asco” de una fregona sucia. Solo hay que cambiar el tanque de agua sucia una vez lleno. Y que ambos depósitos (agua sucia y limpia) estén separados y se saquen fácilmente, es una ventaja enorme.

Es ligero y discreto y el mango (donde están los controles para seleccionar limpieza, fregado o el modo de limpieza) permite ponerlo en posición casi paralela al suelo para limpiar por debajo de muebles sin tener que agacharse. El Roborock F25 LT tiene un precio de €350, pero durante los Prime Days se puede conseguir por €284,99.